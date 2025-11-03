El Liverpool como laboratorio tecnológico: la amenaza de la IA y la decisión del Real Madrid de huir de "200 cámaras espías"

En la rueda de prensa posterior a la victoria contra el Valencia, Xabi Alonso soltó una frase que resumía la era moderna del fútbol: el Real Madrid no entrenaría en Anfield. La razón era simple pero inquietante: no quería que sus movimientos quedaran atrapados en las cámaras del estadio inglés.

Esa decisión parece anecdótica hasta que comprendes lo que realmente representa: el Liverpool no es ya solo un club histórico. Es una fortaleza tecnológica donde cada rincón está vigilado y analizado por sistemas de inteligencia artificial que diseñan estrategias.

No se trata de paranoia. En los últimos años, el Liverpool ha invertido en un avanzado sistema de captura de datos y videovigilancia en Anfield y su centro de entrenamiento AXA Training Centre.

Aunque la famosa cifra de "200 cámaras espías" es una hipérbole mediática, la realidad es que cada centímetro de las instalaciones está cubierto por sensores ópticos, cámaras de alta definición y dispositivos que recogen métricas biométricas completas de cada jugador.

Este despliegue va mucho más allá de la simple grabación de entrenamientos: permite analizar patrones de movimiento, identificar tendencias tácticas y recoger información no solo de los jugadores propios, sino también de rivales que entrenan allí.

Por eso, Xabi Alonso, como antes Mourinho, ha optado por no mostrar ni un solo movimiento táctico a la sofisticada red de análisis del Liverpool. Así, el Madrid entrenará en Valdebebas y sólo pisará Anfield el día de partido.

Tactic AI

El mayor salto tecnológico de los 'reds' es la colaboración con Google DeepMind. Desde 2019, el club trabaja con los creadores de AlphaGo en lo que se ha dado en llamar TacticAI, una herramienta revolucionaria.

Una herramienta de inteligencia artificial pionera especializada en saques de esquina. TacticAI fue entrenado con más de 7.000 corners de la Premier League y emplea algoritmos de aprendizaje profundo geométrico para simular, analizar y optimizar escenarios complejos.

El sistema se mueve en tres fases: predicción de qué sucederá con una configuración táctica, recuperación de jugadas similares históricas y generación de propuestas de movimientos optimizados o marcajes alternativos más efectivos.

El resultado: los expertos del Liverpool han preferido en un 90% las soluciones de TacticAI antes que las desarrolladas de manera tradicional por el staff humano del club en las últimas temporadas.

En la temporada 2025/26, TacticAI siguió mejorando la productividad de los 'reds' en acciones a balón parado, aumentando los goleadores inesperados y reforzando su defensa de corners, una debilidad clásica del pasado reciente.

No es casualidad que Liverpool lidere estadísticas de efectividad a balón parado en la Premier y que otros clubes analicen sus métodos con atención y recelo creciente en toda la Europa del fútbol profesional.

Los fichajes

Todo ello es posible gracias a un departamento de análisis y ciencia de datos heredero del trabajo pionero de Ian Graham. En 2025, este equipo académico maneja bases de datos gigantescas que alimentan tanto el scouting como las decisiones de mercado.

Los fichajes de esta temporada —Florian Wirtz (150 millones), Alexander Isak (más de 120), Milos Kerkez, Ekitiké y Frimpong— no responden a corazonadas ni "olfato", sino a modelos predictivos complejos que analizan cientos de variables simultáneamente.

Estos modelos analizan compatibilidad táctica, proyección estadística, comportamientos en partidos previos y propensión a lesiones con precisión científica avanzada para cada jugador analizado exhaustivamente por algoritmos.

Alexander Isak reacciona durante un partido frente al Manchester United Reuters

Estos algoritmos no solo detectan oportunidades de mercado, sino que también recomiendan minutos, posiciones, rotaciones y hasta ajustes en el entrenamiento diario de cada futbolista del primer equipo.

El nuevo Liverpool de Arne Slot ha pivotado de un 4-3-3 asfixiante, identitario en la era Klopp, a un 4-2-3-1 más estructurado y controlado basado completamente en análisis de datos avanzados.

Cada detalle de la transición ha sido afinado con análisis de datos para mantener la competitividad en Inglaterra y Europa.

El ejemplo del Atlético

El impacto de estos avances se vio claramente en el partido de Champions League contra el Atlético de Madrid en la que los 'reds' se llevaron el gato al agua con un gol de córner en el tiempo añadido obra de Van Dijk.

Según el análisis técnico de la UEFA, el cuerpo técnico del Liverpool aplicó modelos de IA en tiempo real para identificar debilidades entre líneas defensivas rivales durante el desarrollo del partido.

Ajustó movimientos de los centrocampistas y explotó al máximo las penetraciones por banda de Frimpong y la creatividad interior de Wirtz en momentos estratégicos del encuentro deportivo.

Herramientas como el xG (expected goals), mapas de calor y análisis de presión se generan automáticamente durante los partidos para informar decisiones tácticas instantáneas a los entrenadores asistentes.

La posibilidad de adaptar el plan de juego sobre la marcha, basada en interpretación automática de datos, aporta una flexibilidad inédita al Liverpool moderno y contemporáneo del fútbol actual.

Esta flexibilidad elevó el rendimiento 'red' cuando el contexto lo exigió frente a un rival de complejidad táctica como el Atlético de Simeone.

El Real Madrid visita Anfield el martes. Xabi Alonso regresará a la que fue su casa y tratará de ganarle la batalla no únicamente a Slot sino también a la Inteligencia Artificial del Liverpool.