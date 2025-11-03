El emotivo homenaje del Real Madrid a Diogo Jota en los aledaños de Anfield: "Te echo mucho de menos, amigo"

El emotivo homenaje del Real Madrid a Diogo Jota en los aledaños de Anfield REUTERS

El Real Madrid quiso acordarse de Diogo Jota, futbolista del Liverpool fallecido el pasado 3 de julio en un accidente de tráfico, realizando una ofrenda en el lugar para el recuerdo del portugués en los aledaños de Anfield.

Fueron Huijsen, Xabi Alonso y Trent Alexander-Arnold (junto a Emilio Butragueño) quienes homenajearon a Diogo Jota. Fue justo después de la rueda de prensa previa al partido y entregaron un ramo de flores antes de permanecer unos segundos en silencio como muestra de respeto.

Aún más emotiva fue la carta de Trent en su ramo de flores rojiblancas. El futbolista inglés, que fue compañero durante años de Diogo Jota, quiso homenajear por separado al exfutbolista y su hermano.

La carta de Arnold a Diogo Jota.

"Mi amigo Diogo. Te echamos mucho de menos, pero seguimos queriéndote mucho. Tu recuerdo y el de André siempre permanecerán vivos. Sonrío cada vez que pienso en ti y siempre recordaré los buenos momentos que compartimos. Te echo de menos, amigo, cada día", rezaba la carta que acompañaba al ramo.

Un bonito recuerdo del Real Madrid a un futbolista que ha dejado una huella muy importante en el conjunto 'Red'. Su inesperada muerte el 3 de julio cayó como un jarro de agua fría en la entidad y desde entonces no han cesado los homenajes a su figura.

🎥 Trent, Dean Huijsen, Xabi Alonso, Emilio Butragueño pay tribute to Diogo Jota at Anfield. @javiherraez 🙏❤️ pic.twitter.com/PlSXYSFzRw — Madrid Zone (@theMadridZone) November 3, 2025

Fuera del estadio con murales y flores, en los partidos con minutos de silencio y mosaicos... Diogo Jota sigue muy presente en el día a día del Liverpool.