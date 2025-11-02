Xabi Alonso pone su sello en el Real Madrid: líder europeo en recuperaciones en último tercio y un ratio goleador que asusta

El partido del Real Madrid ante el Valencia fue "redondo". Así lo definió un Xabi Alonso muy sonriente consciente de que está comenzando a dejar su sello en el equipo. Son 14 partidos esta temporada con la única mancha del derbi contra el Atlético de Madrid. El resto, victorias.

El conjunto blanco está cogiendo velocidad de crucero y en choque ante los de Corberán sirvió para ver la versión más semejante a la idea que busca Alonso en el juego de los suyos. Una presión asfixiante que ahogó por completo al Valencia y que facilitó mucho la constante creación de ocasiones.

"Ha sido un partido completo, serio y con muy buena energía. Hemos empezado muy dinámicos, con mucho movimiento y buena circulación de balón. Recuperábamos rápido y nos hemos puesto por delante. Luego lo hemos gestionado todo bien", afirmó el entrenador donostiarra tras el encuentro.

La posición media de los jugadores del Real Madrid frente al Valencia.

Y es que las estadísticas le dan la razón. Sus rivales pierdan la posesión tras apenas 11,8 pases, un dato que evidencia la intensidad y el control táctico del equipo. Además, se ha convertido en el líder europeo en lograr más robos en el tercio final del campo (37). Le siguen el Strasbourg (34), Brest (33), Brighton (32) y Barça (31).

"Siempre me gusta destacar ese orgullo de buscar la pelota cuando la tiene el rival. Presionar cuando la perdemos lo más rápido posible. Es cuando más ocasiones a favor tenemos. Tenemos que seguir puliendo eso", apuntó Fede Valverde tras el partido. El vestuario parece convencido y cada vez surten más efecto las ideas de Alonso.

Voracidad goleadora

Con su gran presión, el Real Madrid se acerca al gol en más ocasiones y la inspiración de sus futbolistas está permitiendo que los blancos sumen unos registros prácticamente inalcanzables para el resto de los conjuntos de las cinco grandes ligas de Europa.

Son 26 goles en 11 jornadas, una cifra que únicamente supera el Bayern de Múnich, que ha visto puerta en 34 ocasiones. Uno más que el Barça, ocho más que Arsenal y Liverpool, cinco por encima del PSG, diez más que el Nápoles... unos registros sobresalientes.

Sin duda, esto sucede gracias al estado de gracia de Kylian Mbappé. El francés, que anotó un doblete contra el Valencia, suma ya 13 goles en La Liga. Es uno más de los que ha convertido Harry Kane y dos más de los que ha anotado Haaland.

Mbappé ofrece la Bota de Oro al Bernabéu EFE

Mbappé canaliza prácticamente todo el juego ofensivo del Real Madrid. Ha marcado el 50% de los tantos del equipo en La Liga, seguido por cinco de Vinicius y tres de Arda Güler. Cierran la lista Bellingham, con dos, y uno de Militao, Carreras y Mastantuono.

Se acerca un nuevo parón internacional, el último del año, y el Real Madrid buscará mantener esta idea y seguir imponiendo su ley en los partidos. Eso sí, tiene por delante dos retos complicados. El martes visita Anfield para verse las caras con el Liverpool en Champions y el domingo visita Vallecas para medirse al Rayo. Dos pruebas para seguir testando los primeros pasos de Xabi Alonso.