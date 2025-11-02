Así queda la clasificación de La Liga tras la victoria del Barcelona ante el Elche en la jornada 11 de La Liga
El conjunto azulgrana hizo los deberes en Montjuïc ante el cuadro ilicitano y sigue a la estela de un Real Madrid que goleó al Valencia.
Más información: El Barça recupera la sonrisa y la eficacia en ataque ante un valiente Elche para seguir la estela del Real Madrid en Liga
Para los equipos que están inmersos en la parte baja de la clasificación ya se está empezando a escuchar eso de que cada partido es una final. La importancia de llevarse los tres puntos es capital... pero también para quienes están luchando por el título de La Liga o entrar en Europa.
En esta jornada los cuatro de arriba se han llevado la victoria: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Villarreal. De hecho, la presión recaía sobre todo para los azulgranas después de haber perdido en el clásico ante el Real Madrid y la victoria de éstos ante el Valencia.
La diferencia de cinco puntos entre ambos se mantiene y quien no puede darles caza son los rojiblancos. El Atleti ha mejorado su rendimiento en los últimos partidos, pero aún está a ocho puntos de su eterno rival, el conjunto blanco.
|Equipo
|PT
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|1) R.Madrid
|30
|11
|10
|0
|1
|26
|10
|+16
|2) Barcelona
|25
|11
|8
|1
|2
|28
|13
|+15
|3) Villarreal
|23
|11
|7
|2
|2
|22
|10
|+12
|4) Atlético
|22
|11
|6
|4
|1
|21
|10
|+11
|5) Betis
|19
|11
|5
|4
|2
|16
|12
|+4
|6) Espanyol
|18
|11
|5
|3
|3
|15
|13
|+2
|7) Getafe
|17
|11
|5
|2
|4
|12
|13
|-1
|8) Alavés
|15
|11
|4
|3
|4
|11
|10
|+1
|9) Elche
|14
|11
|3
|5
|3
|12
|13
|-1
|10) Rayo
|14
|11
|4
|2
|5
|12
|14
|-2
|11) Athletic
|14
|11
|4
|2
|5
|11
|13
|-2
|12) Celta
|13
|11
|2
|7
|2
|13
|14
|-1
|13) Sevilla
|13
|11
|4
|1
|6
|17
|19
|-2
|14) R.Sociedad
|12
|11
|3
|3
|5
|13
|16
|-3
|15) Osasuna
|10
|10
|3
|1
|6
|9
|12
|-3
|16) Levante
|9
|11
|2
|3
|6
|15
|20
|-5
|17) Mallorca
|9
|11
|2
|3
|6
|11
|16
|-5
|18) Valencia
|9
|11
|2
|3
|6
|10
|20
|-10
|19) Oviedo
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|19
|-12
|20) Girona
|7
|11
|1
|4
|6
|10
|24
|-14