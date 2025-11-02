El Barça recupera la sonrisa y la eficacia en ataque ante un valiente Elche para seguir la estela del Real Madrid en Liga

Los azulgranas estuvieron cómodos en el resultado pero muy incómodos con el juego que planteó un conjunto ilicitano que le jugó de tú a tú en Montjuïc.

Barcelona

Elche

El Barça se ha refugiado en Montjuïc -donde aún está invicto esta temporada- para volver a la senda de la victoria a costa de un Elche que, aunque hizo méritos para sumar algún punto, sigue sin saber lo que es ganar a domicilio este año en Primera División [Narración y estadísticas de la victoria del conjunto azulgrana].

Es muy difícil plantarse en el campo del Barça a jugarle de tú a tú con su mismo estilo de juego. El riesgo que se asume es mucho mayor que las posibilidades de que el planteamiento sea exitoso. De esta forma se plantó el Elche en Montjuïc: siendo valientes, quizás demasiado.

En el fútbol, no hay mejor forma para sobreponerse a una derrota que ganando el siguiente partido y eso es precisamente lo que ha hecho el conjunto azulgrana, que no va a permitir que el Real Madrid se escape en la clasificación -antes del partido estaban a ocho puntos-.

Los jugadores del Barça celebran el gol de Rashford ante el Elche. EFE

El Barça recuperó sensaciones ante un Elche que le plantó un partido muy incómodo. Lamine Yamal volvió a sonreír con un gol marca de la casa tras el último gol que marcó en Liga ante el Rayo Vallecano allá por el 31 de agosto.

Sin embargo, lo más importante para Hansi Flick es que su equipo recuperó la eficacia en ataque que se había perdido en este inicio de temporada y tanto acusó ante Real Madrid, Sevilla o PSG.

A los azulgranas no les puedes dar la mano porque te cogen el brazo. El Elche asumió el riesgo de presionar hombre a hombre al Barça y en dos pérdidas de balón en la primera parte echó por tierra el plan de partido que había diseñado Eder Sarabia.

Dos minutos fatídicos

Los de Flick hicieron ajustes tras un buen inicio del conjunto ilicitano y no tardaron en hallar su talón de Aquiles: la banda derecha. En ese sector nacieron los dos tantos del Barça, con Balde ganando mucha altura y con Rashford partiendo hacia dentro para hundir a la zaga de Sarabia.

En una pérdida de Affengruber, recuperó Balde, quien terminó filtrando un buen balón para Lamine Yamal, que rompió a su marca con un amago y finalizó con un poderoso zurdazo cruzado, imparable para Iñaki Peña. La sonrisa del '10' azulgrana se volvía a dibujar en su rostro.

Dos minutos después llegó el segundo. Otra pérdida del conjunto ilicitano en campo propio terminó en el gol de Ferran Torres al empujar al fondo de la red el balón que le puso Fermín López, muy activo en el juego del Barça.

💥 ¡LA RABIA DE LAMINE!



Así celebró Lamine Yamal su gol frente al Elche. pic.twitter.com/6dI1sA8ogb — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) November 2, 2025

Los dos goles en poco más de 120 segundos le cayeron como un jarro de agua fría al Elche y los azulgranas quisieron seguir hurgando en la herida en busca del tercero. No lo consiguieron y el equipo de Sarabia, fiel a su estilo de juego, siguió arriesgando hasta encontrar resultados.

Si al conjunto ilicitano le faltaba mayor presencia en área rival, en la primera que tuvo Rafa Mir el balón terminó en el fondo de la red. El delantero recibió en campo contrario y se aprovechó de la fragilidad de Araujo para armar un disparo que entró por la cepa del palo. Un golazo.

Vuelta a empezar

El gol de Rafa Mir y un paradón espectacular de Iñaki Peña a Ferran Torres en el tiempo de añadido cargaron de moral al Elche de cara al comienzo de una segunda parte que empezó igual que la primera.

Los de Sarabia volvieron a hacer una presión hombre con hombre y los problemas en la defensa del Barça no tardaron en aparecer ante la falta de contundencia en las jugadas.

De hecho, Rafa Mir tuvo el empate en un disparo con el interior que se estrelló en el larguero. Esa ocasión metió el miedo en el cuerpo a los aficionados presentes en Montjuïc y provocó la reacción de los jugadores.

Rashford, a la tercera, fue quien se llevó el premio. Gran pase de Fermín de banda a banda para que el inglés se hiciera un hueco ante Pedrosa y batiera a Iñaki Peña con un potente disparo por alto. Todo un golazo.

Marcus Rashford celebra con Fermín López su gol marcado ante el Elche. Reuters

A falta de un cuarto de hora, Flick consideró que había llegado el momento oportuno para el regreso de Lewandowski, un auténtico depredador del área cuya ausencia se notó en El Clásico.

En el tramo final, el balón fue del Elche, que logró arrebatarle la posesión al Barça, aunque sin generar opciones claras para un posible 3-2. El conjunto azulgrana firmó una victoria importante para recuperar sensaciones tras el golpe sufrido ante el Madrid.

Con este resultado, el Barça recupera la segunda posición y mantiene los cinco puntos de desventaja respecto al líder. El Elche, por su parte, dejó una grata impresión y vendió cara una derrota marcada por dos errores defensivos en el arranque del encuentro.