El Real Madrid de Mbappé sigue en velocidad de crucero tras El Clásico y se lleva por delante al Valencia en el Bernabéu

Real Madrid

Valencia

El Real Madrid duerme aún más líder. A ocho puntos del Barça, que juega este domingo contra el Elche, el equipo blanco afianza su candidatura al título con un Mbappé sembrado —13 goles en Liga tras otro doblete— y un Bellingham en modo estrella total. [Narración y estadísticas: Real Madrid 4-0 Valencia]

No fue rival un Valencia enterrado en la zona del descenso. En la primera mitad, en la que llegaron tres de los goles del Madrid, se cerró todo. También fue protagonista Vinicius, que falló un penalti que le 'regaló' Kylian. No pudo quitarse de encima el brasileño todo lo negativo que le ha rodeado en la última semana.

Hubo dos guindas finales. El 'redebut' de Endrick, que por fin jugó con Xabi Alonso y estrenó el '9' en la espalda, y el golazo con la zurda que entró por la escuadra de Carreras. Triunfo plácido en el Bernabéu que aumenta la presión en el lado culé.

Mbappé ofrece la Bota de Oro al Bernabéu EFE

La novedad en el once de Xabi fue Mastantuono, pero la noticia estaba en la presencia de Vinicius. El brasileño recibió el apoyo en las alineaciones tras su perdón por la polémica del Clásico, aunque luego hubo vaivenes durante el partido con él. Rendidos todos, en cambio, con Mbappé, que ofreció su Bota de Oro.

Los primeros segundos del partido dejaron un susto de Güler, que se torció el tobillo. El turco pudo seguir, y menos mal. Lo de Arda, igual que lo de Bellingham, eleva el techo del Madrid y así se vio en un partido que dejó los mejores minutos del equipo blanco en lo que va de temporada,

Tan bueno fue el arranque del Madrid —y tan terrible el del Valencia— que a los diecinueve minutos estaba celebrando el primer gol. Fue de penalti, obra de Mbappé, aunque al colegiado Busquets Ferrer le costó pitarlo. Tuvo que verlo en el VAR, donde se encontró no una sino dos infracciones del Valencia.

Primero una mano de Tárrega, la que señaló al ir por delante de la segunda, un agarrón con las dos manos a Mbappé. El francés asumió el lanzamiento y marcó para resarcirse del fallado en El Clásico hace una semana.

Una sociedad ilimitada

Doce minutos más pasaron hasta que el Madrid hizo el 2-0. Otra vez Mbappé. Ahora tras un maravilloso centro de Güler, al que vio Bellingham entre líneas, que facturó el francés en el segundo palo y con la zurda. Seis asistencias esta temporada lleva Arda, todas ellas a su gran socio Kylian.

Mbappé se abraza con Arda Güler tras el 2-0 ante el Valencia Reuters

El partido ya estaba totalmente desbalanceado —en el marcador y, sobre todo, en sensaciones— y el Madrid no iba a dejar pasar la ocasión de matarlo antes del descanso. El tercer gol caería por su propio peso, aunque primero tocó drama.

Del fallo de Vini al misil de Jude

Correia arrolló a Carreras en el área che y ahora Busquets Ferrer sí que lo tuvo claro: penalti para el Madrid. Mbappé le regaló la pena máxima a Vinicius, que seguía sintiéndose en deuda tras lo del Clásico. Sin embargo, el tiro se le fue al medio y lo paró Agirrezabala.

Un palo para el '7' del Real Madrid. Además ante el Valencia, para más inri, contra el que ya falló un penalti la pasada temporada también en el Bernabéu.

Agirrezabala para el penalti a Vinicius durante el Real Madrid - Valencia EFE

Hubo cierto runrún tras el fallo de Vini, pero su compañero Bellingham le hizo el favor apenas un minuto después, transformando el ruido en nuevos vítores. El inglés se sacó un misil desde la frontal y puso el 3-0 en el 44'. Tercer partido seguido marcando para Jude: Juventus, Barça y Valencia.

Con la sentencia llegó el descanso y, en la reanudación, Xabi movió el banquillo. Quitó a Tchouaméni —con amarilla— y a Güler —al que no quiso forzar, pensando en Liverpool tras su torcedura de tobillo—. Entraron Camavinga y Ceballos.

Se notó la salida de Güler. Siendo justos, también que el partido estaba decidido. Poco tuvo que ver la segunda parte con la primera de un Madrid con el foco ya puesto en la Champions. Los cambios, así, siguieron yendo en la línea de preservar a ciertos jugadores. Huijsen se fue por Asencio antes del 70'.

En el Valencia, poca cosa. Silencio en su sector de la grada, que sí se sumó cuando el Bernabéu entonó el ya clásico "corrupción en la Federación". La nada absoluta en un club que no sale de su crisis infinita.

'Debut' de Endrick y golazo de Carreras

En cuanto a los de casa, se aplaudió cuando salió Endrick a calentar. Era día para él, inédito hasta la fecha con Xabi en el banquillo. Uno de los grandes misterios en el inicio de la aventura del tolosarra. 167 días después de su último partido con el Madrid le llegó su momento.

Endrick, en carrera durante el partido contra el Valencia EFE

Pero el verdadero broche de la noche lo puso Carreras. El lateral, que ha encandilado a todos en sus primeros meses en el Madrid, firmó con su zurda uno de los goles de la temporada. Un disparo cruzado que entró por toda la escuadra del segundo palo de la portería de Agirrezabala. Más de uno se llevó las manos a la cabeza. Normal. El bueno de Álvaro, sin embargo, lo celebró como una estatua.

Noche plácida en el Bernabéu para el Madrid. Liderato con ocho puntos, momentáneos, sobre el Barça y en plena racha para la visita a Anfield del martes. El Liverpool, en su casa, supone el siguiente gran reto del equipo de Xabi, que sigue en velocidad de crucero.

Álvaro Carreras se besa el escudo tras su gol ante el Valencia EFE

Real Madrid 4-0 Valencia

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Militao, Huijsen (Asencio, m.68), Carreras; Tchouaméni (Camavinga, m.46), Güler (Ceballos, m.46), Bellingham; Mastantuono, Vinicius (Rodrygo, m.78) y Mbappé (Endrick, m.78)

Valencia: Agirrezabala; Thierry Correia (Cömert, m.55), Tárrega, Copete, Gayà; Diego López (Hugo Duro, m.55), Santamaría, Pepelu (Javi Guerra, m.87), Rioja (Jesús Vázquez, m.55); Danjuma y Fran Beltrán (André Almeida, m.46).

Goles: 1-0, m, 19: Mbappé, de penalti. 2-0, m, 31: Mbappé. 3-0, m.44: Bellingham. 4-0, m.82: Carreras.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer (Comité Balear). Amonestó a Tchouaméni (m.36) en el Real Madrid y a Javi Guerra (m.88) en el Valencia.

Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 74.796 espectadores. Antes del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de José Manuel Ochotorena y de la abuela de Dani Carvajal, Julia Sánchez Herrera. Además, Mbappé recibió el premio a mejor jugador de octubre en la Liga y ofreció a su afición el trofeo que le acredita como Bota de Oro.