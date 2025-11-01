Así es la increíble experiencia inmersiva sobre Leo Messi que ha conquistado Dubái: 2.000 m2 de un espectáculo único

La atracción por el mundo árabe ha llevado a ciudades como Dubái a ser uno de los mayores reclamos turísticos en el mundo. Por ello, la gran urbe de los Emiratos Árabes Unidos se ha consolidado ya como un lugar en constante transformación en el que cada visita ofrece algo nuevo que descubrir.

Desde su arquitectura única a su variada oferta cultural pasando por sus múltiples propuestas de ocio. Todo ello convierte a Dubái en un destino que nunca deja de evolucionar. Uno de los mayores espectáculos de la ciudad es la creciente oferta de experiencias únicas que combinan deporte, tecnología y naturaleza.

Y entre todas ellas destaca una de las más populares, The Messi Experience, en el Dubai Festival City Mall, una exposición inmersiva dedicada al astro argentino que permite recorrer su trayectoria a través de juegos interactivos y espacios sensoriales que estará abierta hasta el 31 de diciembre de 2025. Un espacio de 2000 metros cuadrados para toda la familia que cuenta con el apoyo de la AFA.

Aunque para quienes buscan conocer el lado más tradicional de la ciudad, el recorrido en trolebús Heritage Express de dos horas invita a explorar el histórico barrio de Al Fahidi junto a guías emiratíes, culminando con una comida típica en una casa con torre de viento. Y para una escapada fuera del ámbito urbano, Hatta se consolida como destino en tendencia gracias a sus paisajes montañosos y su oferta de aventura.

Y es que esta incluye tirolinas, kayak, senderismo o una nueva pista ecuestre de 2,5 kilómetros, perfecta para disfrutar a caballo de las vistas panorámicas del desierto y la montaña. Entre las próximas novedades, Global Village reabre para celebrar su trigésima temporada. Este icónico espacio, mitad parque temático y mitad mercado, reunirá 30 pabellones con más de 3.500 exposiciones de distintos países.

El espectáculo de Dubái

En el ámbito deportivo, el tradicional hipódromo de camellos Al Marmoom mantiene viva esta emblemática competición con sus carreras hasta abril. Además, el debut del Dubai ball en la Euroliga 2025/2026 enfrentará al equipo local con grandes clubes europeos en el Coca-Cola Arena. La iniciativa Dubai Fitness Challenge (1-30 de noviembre) invita a todos a ejercitarse 30 minutos diarios, con eventos masivos como la Dubai Ride (2 de noviembre) y la Dubai Run (23 de noviembre), que convierten las principales avenidas de la ciudad en grandes circuitos deportivos.

En entretenimiento, Dubái presenta una agenda repleta de espectáculos internacionales, entre los que sobresalen el Festival de la Comedia de Dubái con grandes nombres como Tom Segura, y el regreso del aclamado Slava’s SNOW SHOW. La Ópera de Dubái ofrecerá el musical Grease, mientras que el Coca-Cola Arena acogerá conciertos de artistas como Stereophonics y David Gray. Y en noviembre, el esperado UNTOLD Festival traerá a renombrados DJs de música electrónica como Armin Van Buuren y Martin Garrix.

Pero si por algo destaca Dubái es por su escena gastronómica, la cual sigue marcando tendencia con propuestas que combinan creatividad, identidad y experiencias únicas. Uno de los grandes protagonistas es Three Bros, el nuevo concepto de los hermanos Orfali, que ha conquistado la atención del público desde su apertura en agosto de 2025.

A pocos metros de su restaurante con estrella Michelin, este íntimo espacio de solo 22 plazas ofrece una cocina global en formato desenfadado, donde los platos llegan a la mesa a medida que están listos, creando un ambiente relajado y espontáneo. Otro espacio en auge es 25 Jump Street, en One Central, la primera calle gastronómica con licencia de Dubái, que reúne múltiples conceptos bajo un mismo recorrido culinario.

Las próximas aperturas gastronómicas prometen seguir elevando el panorama culinario de la ciudad. Entre las más esperadas se encuentra Woohoo, el primer restaurante de Dubái impulsado por inteligencia artificial, que abrirá en el Kempinski The Boulevard con menús personalizados creados por 'Chef Aiman', una innovadora herramienta que analiza sabores y texturas.

El 17 de octubre llegará Kraken, del chef Grégoire Berger, con una propuesta centrada en el patrimonio marino emiratí. A finales de año, Tattu llegará en la cima del Ciel Dubai Marina con tres espacios temáticos que combinan cocina asiática moderna y un diseño impactante. Por último, el chef Nobu Matsuhisa inaugurará su tercer local en la ciudad: Nobu One Za’abeel, en el conocido The Link, con su inconfundible sello japonés y vistas espectaculares.

Dubái, un motor en crecimiento

Entre los hoteles en tendencia de Dubái destacan Mileo The Palm, en Palm West Beach, un sofisticado hotel que se ha consolidado como uno de los preferidos por quienes buscan combinar gastronomía y bienestar, con vistas a Palm Jumeirah y Dubai Marina, siete restaurantes y una piscina infinita en la azotea.

Asimismo, de la cadena hotelera española, se encuentra el Meliá Desert Palm Meliá Collection, que refuerza su atractivo con las seis nuevas villas Al Waha. Estas villas, ubicadas en una finca de polo exclusiva, se presentan como auténticos oasis de bienestar a pocos minutos del centro, cada una equipada con comedores interiores y exteriores, patios con jardín y piscina privada.

Además, Dubái continúa transformando su skyline con dos aperturas emblemáticas. El Mandarin Oriental Downtown, que ha comenzado a aceptar reservas en octubre de 2025, se instalará en la imponente Wasl Tower, un rascacielos de 302 metros con la fachada cerámica más alta de la región.

Este hotel contará con 259 habitaciones, 224 residencias exclusivas, múltiples espacios gastronómicos, un spa de dos plantas y un helipuerto en la azotea. Por otro lado, el Ciel Dubai Marina, previsto para noviembre de 2025, se convertirá en el hotel más alto del mundo con 365 metros de altura. Este cinco estrellas de la colección Vignette ofrecerá más de mil habitaciones, tres restaurantes, un club lounge y un mirador panorámico de 360 grados, además de la piscina infinita más alta de la ciudad, con vistas privilegiadas al Golfo Pérsico y Palm Jumeirah