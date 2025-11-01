La alineación probable del FC Barcelona contra el Elche en la jornada 11 de La Liga

Barcelona

Elche

El FC Barcelona recibe este domingo, 2 de noviembre, al Elche en la undécima jornada de La Liga en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

El encuentro representa una oportunidad de oro para que el conjunto dirigido por Hansi Flick enmende el rumbo tras la amarga derrota por 2-1 frente al Real Madrid hace apenas una semana, un resultado que le ha distanciado en la tabla clasificatoria en un momento crucial de la temporada.

El equipo azulgrana llega con la apremiante obligación de vencer a un rival que, pese a su carácter de recién ascendido, se ha mostrado competitivo esta campaña. El Elche, que se sitúa en la parte alta de la tabla gracias a su sólida actuación en casa, intentará sorprender al conjunto culé en un desplazamiento que se antoja complicado.

Los antecedentes respaldan al Barcelona: no ha perdido en los últimos 21 duelos directos contra los ilicitanos en Liga, acumulando diecisiete victorias consecutivas en el Olímpico Lluís Companys.

Para este duelo, Flick ha preparado un once con Szczesny bajo palos, el portero polaco que continúa afianzándose como la única opción ante las lesiones de de Joan García y Ter Stegen.

En defensa, el entrenador alemán apuesta por Koundé, Eric García, Cubarsí y Balde, una línea defensiva que ha mostrado capacidad para adaptarse a las circunstancias. En el centro del campo, la dupla de De Jong y Casadó será responsable de la construcción del juego, mientras que Fermín añadirá movilidad en ataque.

El ataque blaugrana afronta este compromiso con Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres en los flancos, con Rashford incorporado como extremo izquierdo tras su fichaje.

La presencia de Ferran resulta especialmente relevante: el extremo derecho ha participado en tres goles en sus encuentros previos ante Elche y está próximo a alcanzar su partido número 100 como titular en La Liga, una cifra que podría celebrar de forma positiva.

Sin embargo, el Barcelona afronta esta jornada con una enfermería que no cesa de engrosar sus filas. Pedri, que fue expulsado en El Clásico, se suma a una larga lista de bajas de considerable envergadura.

El centrocampista canario sufre una rotura del bíceps femoral que le mantendrá fuera de combate hasta, como mínimo, principios de diciembre. A esta se suman las ausencias de Ter Stegen, Gavi, Raphinha, Joan García y Christensen, limitando considerablemente los recursos de Flick.

La buena noticia llega con el regreso inminente de Robert Lewandowski y Dani Olmo, quienes se han reintegrado a los entrenamientos tras superar sus respectivas lesiones.

Alineación probable del FC Barcelona contra el Elche

Flick ha mostrado una actitud de resignación constructiva ante esta situación, aceptando que las lesiones son parte del fútbol. El técnico reconoce que la ausencia de Pedri duele especialmente, ya que el canario aporta estabilidad y control de posesión, cualidades indispensables en los esquemas del Barcelona.

No obstante, el conjunto blaugrana no puede permitirse el lujo de fallar ante un rival directo en la carrera por salvarse, especialmente cuando enfrenta un calendario con compromisos de magnitud en las próximas jornadas.

El Elche, por su parte, busca recuperar la senda de la victoria tras caer frente al Espanyol y encadenar tres encuentros sin victorias en La Liga. Su mala marca como visitante, con solo tres puntos en cinco desplazamientos, augura un partido complicado para los ilicitanos. Aun así, la disciplina táctica y el compromiso defensivo del equipo de la ciudad de Elche los mantiene con opciones.

Alineación probable del FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Casadó; Lamine Yamal, Fermín, Rashford; y Ferran Torres.