La revancha de Ansu Fati: del calvario de las lesiones en el Barça a su renacer en el Mónaco convirtiéndose en una estrella

A raíz de la rotura del menisco externo de la rodilla derecha que sufrió el 7 de noviembre de 2020, el fútbol había sido muy injusto con Ansu Fati.

El jugador empezó a encadenar una lesión tras otra que frenaron por completo su proyección. De hecho, casi dos años se los pasó alejado de los terrenos de juego lesionado. No funcionó su cesión al Brighton y tanto Roberto de Zerbi como Xavi y Flick no pudieron recuperar su mejor versión.

Sin embargo, hoy 31 de octubre, fecha en la que celebra su 23 cumpleaños, tiene motivos para sonreír. "No busco venganza, vengo a disfrutar", fue la declaración de intenciones que hizo Ansu Fati cuando fichó por el Mónaco en julio tras renovar con el Barça. Cuatro meses después, está cumpliendo su promesa.

En la Ligue 1 el español ha recuperado la confianza perdida en los últimos cuatro años y aunque todavía no se ha cumplido un tercio de la temporada, ya está a dos partidos de jugar más encuentros que toda la temporada pasada en la Ciudad Condal.

Ansu Fati se ha consagrado como la referencia de un equipo que quiere plantar cara al PSG en la pelea por la liga. Con 5 goles en 6 partidos, es el cuarto máximo goleador en Francia, desde donde se oyen cantos de sirena para llevar a cabo su fichaje.

¿Un negocio redondo?

Sébastian Pocognoli ha obrado el milagro que no consiguieron Flick, De Zerbi o Xavi. Ansu Fati está en el buen camino para recuperar su mejor versión y su valor de mercado se ha duplicado, siendo la primera vez en cinco años que el jugador ha logrado revalorizarse.

Según el portal especializado Transfermarkt, el delantero está valorado actualmente en 10 millones de euros, el doble que hace apenas unas semanas, marcando su primera revalorización desde 2018. Esta subida representa una oportunidad de negocio significativa para el Mónaco.

Ansu Fati celebra el gol marcado ante el Niza. Reuters

El jugador alcanzó su máximo valor entre 2020 y 2021, cuando su irrupción en el Barça fue espectacular. Con apenas 18 años, lució el '10' y se convirtió en una de las jóvenes promesas más importantes del fútbol mundial, con una cotización que llegó a los 80 millones de euros.

Tras no encontrar continuidad en el Barcelona, Ansu Fati se marchó cedido al Brighton y la pasada temporada, bajo las órdenes de Hansi Flick, apenas contó con minutos, finalizando la campaña sin grandes actuaciones.

Como consecuencia, su valor se desplomó hasta los cinco millones de euros, reduciendo significativamente su estatus como activo del club blaugrana.

Ante esta situación, tanto el Barcelona como el representante del jugador, Jorge Mendes, buscaron una salida que beneficiara a todas las partes.

El Mónaco apostó por él, acordando una cesión con opción de compra de 11 millones de euros y una renovación del contrato que le vinculaba con los azulgranas hasta 2029, perdonando, eso sí, parte de su salario.

Aunque el Barcelona conserva un porcentaje de una futura venta, si Ansu confirma su recuperación, el club monegasco podría hacer un negocio muy favorable.

Sin sitio en el Barça

La salida de Ansu Fati este verano se perfilaba como definitiva. El Barcelona buscó un traspaso, pero las opciones sobre la mesa no convencieron al delantero, quien desde el principio se inclinó por una cesión al Mónaco.

En el club blaugrana no contaban con él y la postura del club respecto a su futuro no ha cambiado, a pesar de que el canterano sigue deseando tener la oportunidad de triunfar en su equipo de origen, tras un debut prometedor que lo llevó a portar el dorsal '10'.

Jorge Mendes estuvo a mediados de octubre en la Ciudad Condal y confirmó que la opinión del club sobre el jugador permanece inalterable, pese a sus buenas actuaciones.

Ansu Fati, con el FC Barcelona FC Barcelona

Todo apunta a que Ansu fichará definitivamente por el Mónaco por cuatro temporadas. El Barça se aseguró un porcentaje de un posible traspaso, lo que podría generar importantes ingresos en caso de que el delantero continúe revalorizándose en el mercado.

A sus 23 años, el futuro de Ansu puede dar muchas vueltas y tampoco se descarta que en el futuro pueda volver algún día, pero no será la próxima temporada.