El Real Madrid busca reafirmar su dominio en La Liga ante un Valencia necesitado para huir de los puestos de descenso

Mbappé, con el balón en los pies en el partido de la temporada pasada ante el Valencia. Europa Press

El Real Madrid llega a la jornada 11 de La Liga con la superioridad de saberse líder... pase lo que pase. Después de imponerse al Barcelona en el Clásico (2-1) que les sirvió para abrir brecha, el conjunto blanco acumula cinco victorias consecutivas desde su única derrota liguera ante el Atlético de Madrid en el derbi.

Enfrente, estará un Valencia que vuelve a estar sumergido en un preocupante crisis. El triunfo en Copa del rey contra el Macarena (0-5) ha servido como amortiguador. Pero nadie es ajeno a su realidad en Liga, donde acumulan cinco partidos sin ganar... y han caído al descenso.

Reaccionar ante el Real Madrid parece una utopía. Sin embargo, han salido victoriosos en dos de sus últimos duelos directos... y asaltaron el Bernabéu la temporada pasada por primera vez desde 2008.

Con el reconocimiento que la afición madridista del Santiago Bernabéu tendrá con Kylian Mbappé por la Bota de Oro, la duda sobre el 'castigo' de Xabi Alonso a Vinícius tras su acto de rebeldía en el clásico y el mal recuerdo para el Real Madrid del último duelo ante el Valencia, cuando el pasado abril cayó y se despidió de la lucha por el título, asoma un duelo con solera.

El más repetido en la historia del Real Madrid tras los enfrentamientos con Barcelona, Athletic y Atlético de Madrid. Un pulso con el Valencia que alcanzó su cota máxima con Pedja Mijatovic en el pasado y se enciende con Vinícius en el presente.

Para el brasileño siempre será especial regresar a Mestalla, pero eso llegará en la segunda vuelta y ahora deberá asumir la decisión que tome Xabi Alonso y la opinión del aficionado madridista.

Vinicius saluda a Xabi Alonso al ser sustituido en el partido de Champions contra la Juventus EFE

La reacción de 'Vini' al ser sustituido a los 72 minutos del clásico quitó trascendencia a un triunfo del Real Madrid ante el Barcelona (2-1) tras un año de decepciones. Tras cuatro derrotas, el conjunto madridista revirtió la tendencia y Xabi Alonso logró la victoria de altos vuelos que tanto necesitaba.

Los aspavientos de Vinícius, lo que dijo camino del vestuario mostrando su enfado y la amenaza de marcharse del equipo plasmaron una distancia con su entrenador.

Pidió perdón tres días después, en privado y en las redes sociales, y ahora le toca hablar a Xabi Alonso con sus decisiones. De palabra admitió la disculpa de su jugador y aseguró que no habrá "ninguna represalia".

Bien es cierto que una suplencia, a tres días del partido contra el Liverpool en Anfield, se podrá camuflar como rotación, aunque el Real Madrid llega a la cita tras una semana atípica, sin partido y con tiempo para descansar.

Con una ventaja de cinco puntos sobre el Barcelona, la presión ya recae sobre sus rivales. Xabi Alonso advierte de que rebajar la intensidad, el hambre, con el que jugaron el clásico puede pasar factura. Lo intentará sostener con algún retoque.

Un Valencia herido

El Valencia llega al Santiago Bernabéu en la zona roja del descenso por primera vez en toda la temporada. Su derrota en la última jornada de la Liga ante el Villarreal le ha llevado a la antepenúltima posición.

En crisis de juego y de identidad desde hace semanas, encadena cinco partidos seguidos sin ganar y busca una victoria con la que alimentar un casillero que tiene nueve puntos, los mismos que Real Sociedad, Mallorca y Levante, que están por encima.

Los valencianistas solo tienen por debajo con siete puntos a Real Oviedo y Girona, dos equipos contra los que ha perdido en los últimos partidos. Si no logra sacar nada de su visita a los madridistas y ambos rivales ganan sus partidos, contra Osasuna y Getafe, respectivamente, podría ser colista.