Mbappé muestra su ambición tras ganar la primera Bota de Oro de su carrera: "Espero hacerlo otra vez el próximo año"

Kylian Mbappé recibió este viernes la Bota de Oro de la temporada 24-25. Un galardón, el primero de su carrera, fruto de los 31 goles que marcó en La Liga en su primera temporada con el Real Madrid.

El francés, muy sonriente durante todo el acto, estuvo acompañado por su familia, todos sus compañeros, Xabi Alonso, Florentino Pérez y varios miembros de la directiva del club blanco. Un día inolvidable para el galo, que se mostró muy agradecido en todas sus palabras.

Fue Florentino Pérez el primero en tomar la palabra: "Hoy nos sentimos muy felices porque la Bota de Oro la recibe uno de los mejores jugadores del mundo. Querido Kylian, enhorabuena porque esta Bota de Oro que recibes es el fruto de tu trabajo. Como presidente del Real Madrid estoy muy orgulloso de contar con un jugador como tú", comenzó el presidente.

Los madridistas te acompañan desde cualquier rincón del mundo. Este club es el más laureado del mundo. La temporada pasada ganaste la Supercopa de Europa y la Intercontinental. Marcaste 31 goles, 44 en todas las competiciones. En el Real Madrid hemos tenido tres Botas de Oro: Hugo Sánchez, Ronaldo Nazario y Cristiano", añadió

"En el tiempo que llevas has podido comprobar la exigencia de este escudo. Sólo nos vale la superación permanente y el compañerismo. Esta Bota de Oro te ayuda a engrandecer la historia del Real Madrid. Felicidades a ti y a toda tu familia", cerró Florentino Pérez.

Agradecido a sus compañeros

Le tocó hablar a Mbappé quien, antes de subir al escenario a recoger el premio vio todos sus goles que le sirvieron para ganar el premio.

"Muchas gracias por estar aquí. Es un momento importante para mí. Significa mucho como delantero. Debo agradecer a mis compañeros por ayudarme en todos los momentos y hacer sacar mi mejor versión. Tenemos un grupo increíble y espero que ganemos muchos títulos. Lo colectivo es lo más importante", comenzó diciendo el crack francés.

Mbappé posa con la bota de oro junto a sus compañeros. Román Ruiz.

"Es un sueño estar aquí y espero dar muchas alegrías al madridismo, también cuando estaba en Francia. Un gran día espero que sigamos aquí como equipo. Es imposible de ganar este premio sin estos jugadores, club, aficionados... espero volver a ganar también el próximo año y estar aquí otra vez", cerró Mbappé.