Vinicius pide perdón tras hablar con Xabi Alonso sobre la polémica del Clásico: "A veces la pasión me gana"

El entrenamiento de este miércoles en Valdebebas marca el punto de inflexión en uno de los episodios más tensos de la temporada del Real Madrid.

Vinicius Jr, protagonista de una explosiva reacción tras ser sustituido durante la victoria contra el Barcelona del pasado domingo, ha emitido un comunicado pidiendo disculpas a todos los sectores del club blanco después de haber generado una de las polémicas más sonadas del año.

El incidente tuvo lugar en el minuto 72 del Clásico, cuando Xabi Alonso decidió reemplazar al brasileño por Rodrygo. La reacción del extremo fue inmediata: gestos de incredulidad, palabras de frustración captadas por las cámaras y una marcha directa hacia los vestuarios sin siquiera mirar al técnico vasco.

Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico.



Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente.



A veces la pasión me gana por… — Vini Jr. (@vinijr) October 29, 2025

Las imágenes televisivas recogieron expresiones del futbolista como "¿Yo? ¿Yo?" mientras se señalaba el pecho con incredulidad, seguidas de la frase "siempre yo". Lo más grave vino después, cuando fue captado diciendo: "Me voy del equipo, mejor me voy", mientras encaraba el túnel de vestuarios.

La situación fue tan delicada que Luis Llopis, entrenador de porteros del Real Madrid, tuvo que bajar al vestuario para calmar al brasileño y convencerlo de que regresara al banquillo, objetivo que logró minutos después.​

La gestión de Xabi Alonso del incidente fue calculadamente discreta. En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico evitó avivar la polémica:

"Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vinicius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. Vini ha aportado mucho al partido". El entrenador dejó claro que se trataba de un asunto que se resolvería de puertas para dentro.​

Una charla conciliadora

El comunicado de Vinicius llegó el miércoles, tras dos días de descanso concedidos por Xabi Alonso a la plantilla. En él, el brasileño asume su error y revela que ya había pedido disculpas en persona durante el entrenamiento matutino, donde tuvo una conversación conciliadora con su entrenador.

"Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico", comenzaba el mensaje del jugador, que continuaba: "Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente".​

El tono busca justificar su reacción sin excusarla del todo. Vinicius atribuye su comportamiento a la pasión que siente por el club: "A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa".

El mensaje concluye con una promesa: "Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día".​

Desde el club, la decisión fue no aplicar ninguna sanción disciplinaria al jugador. Una medida que buscó evitar una mayor escalada del conflicto en un momento delicado de la temporada.

El episodio pone de manifiesto las diferencias entre el estilo de gestión de Xabi Alonso y el de su predecesor, Ancelotti, mientras las negociaciones para la renovación del contrato de Vinicius, que expira en 2027, siguen sin avanzar.