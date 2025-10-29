Robinho rompe su silencio desde prisión, donde cumple su condena de 9 años: "Es mentira que sea un líder carcelario"

El exfutbolista brasileño Robinho ha concedido su primera entrevista desde la Penitenciaría II de Tremembé, en Sao Paulo, para desmentir los rumores sobre supuestos privilegios y un presunto liderazgo dentro del penal conocido como la 'cárcel de los famosos'.

En un video difundido esta semana por el Consejo Comunitario de Taubaté, el exjugador del Real Madrid y Milan negó categóricamente recibir cualquier trato especial mientras cumple una condena de nueve años por violación grupal.

Las declaraciones publicadas este martes marcan un giro en la estrategia comunicativa del brasileño de 41 años, quien había mantenido un perfil discreto desde su ingreso en prisión en marzo de 2024.

"Mi dieta y mi horario de sueño son iguales a los de los demás. Nunca he comido nada diferente ni he recibido un trato distinto", aseguró Robinho en la grabación.

El exdelantero apuntó directamente contra las informaciones que lo señalan como figura dominante entre los reclusos o con problemas de salud mental: "Han dicho mentiras de que soy un líder carcelario o tengo problemas psicológicos. Nunca tuve eso ni tomé medicación. Es difícil estar preso, pero gracias a Dios mantengo la cabeza fría".

También aclaró que únicamente puede jugar al fútbol los domingos, cuando no hay actividades laborales, y que las visitas de su familia están sujetas a las mismas restricciones que para el resto de internos.

El brasileño enfatizó el objetivo rehabilitador del sistema penitenciario: "Aquí se busca reeducar y resocializar. Los guardias mandan, y los presos obedecemos".

Esta intervención llega en un momento en que diversas publicaciones habían revelado detalles sobre su cotidianidad tras las rejas, generando especulaciones sobre su posición dentro de la jerarquía carcelaria.

La vida en la cárcel

Robinho comparte una celda de ocho metros cuadrados con un joven de 22 años condenado por incitar al suicidio en la Penitenciaría Dr. José Augusto César Salgado P2, que alberga alrededor de 430 reclusos de alto perfil.

Para reducir su condena aprovechando la legislación brasileña que permite descontar un día por cada 12 horas de trabajo, el exfutbolista participa activamente en programas laborales y educativos.

Entre sus actividades destacan la reparación de televisores y radios tras completar un curso de electrónica de 600 horas, el cuidado del huerto del penal y su participación en el club de lectura. Según su abogado Mario Rosso Vale, "mantiene la cabeza baja y es un preso ejemplar que no ha tenido problemas con otros internos".

La condena deriva de una violación grupal cometida en 2013 contra una mujer albanesa de 23 años en una discoteca de Milán, cuando Robinho militaba en el AC Milan. La justicia italiana lo sentenció a nueve años en 2017, sentencia ratificada definitivamente en 2022 por el Tribunal de Casación.

Al prohibir la Constitución brasileña la extradición de ciudadanos nacionales, Italia solicitó que Brasil ejecutara la condena, lo que se materializó en marzo de 2024.

Las interceptaciones telefónicas resultaron determinantes en el proceso judicial. En conversaciones con amigos también condenados, Robinho se mofaba de la situación y expresaba que sus acompañantes "se comieron" a la víctima, expresión que la justicia consideró prueba de la violación colectiva.

Pese a la condena firme, el exjugador mantiene su versión de que las relaciones fueron consentidas y que abandonó el local cuando la mujer decidió continuar con otros hombres.

Todos sus recursos legales han sido rechazados, incluido el más reciente en septiembre de 2025. Para acceder al régimen semiabierto deberá permanecer hasta 2027 en régimen cerrado.