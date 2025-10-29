Josep Martínez, ante una posible pena de 2 a 7 años de cárcel por el atropello mortal: la reconstrucción del accidente

El portero español Josep Martínez y el lugar del accidente, en un collage Europa Press / Captura de pantalla

El portero español del Inter de Milán Josep Martínez afronta una situación judicial compleja tras el accidente mortal ocurrido la mañana del 28 de octubre en Fenegrò, provincia de Como, que acabó con la vida de Paolo Saibene, un anciano de 81 años que circulaba en silla de ruedas eléctrica.

El guardameta está siendo investigado por homicidio vial imprudente conforme al artículo 589 del Código Penal italiano, un delito que contempla penas de entre dos y siete años de prisión cuando se comete por violación de las normas de circulación.

La reconstrucción preliminar de los hechos, publicada por el diario italiano La Gazzetta dello Sport, arroja luz sobre las circunstancias del trágico suceso.

Cerca de las 9:43 horas, Martínez conducía su vehículo SUV por la Via Bergamo, carretera que conecta Fenegrò con Appiano Gentile donde se encuentra la ciudad deportiva del Inter, cuando el anciano invadió súbitamente la calzada desde el carril bici.

Según los investigadores, Saibene habría mostrado una marcha irregular metros antes del impacto, desviándose bruscamente hacia el carril por el que circulaban los automóviles.

La hipótesis principal que barajan las autoridades apunta a que el fallecido pudo sufrir un desmayo, un infarto o algún tipo de malestar repentino que le hizo perder el control de su silla de ruedas eléctrica justo en el instante crítico.

El choque fue de extrema violencia y Saibene falleció prácticamente en el acto, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia que acudieron con helicóptero medicalizado y ambulancia. El portero intentó auxiliar a la víctima inmediatamente después del impacto.

Posible homicidio imprudente

Un elemento crucial para la investigación es el testimonio de un conductor que circulaba justo detrás del vehículo de Martínez.

Este testigo presencial declaró ante los Carabinieri que observó cómo la silla de ruedas describía una trayectoria errática antes de la colisión, confirmando el movimiento anómalo del anciano instantes previos al siniestro. Esta declaración podría resultar determinante para establecer las responsabilidades del suceso.

La Fiscalía de Como ha ordenado una autopsia del fallecido y ha procedido al embargo preventivo tanto del automóvil del futbolista como de la silla de ruedas motorizada. Martínez se sometió durante toda la jornada del martes a las pruebas reglamentarias para verificar su estado al volante.

Los investigadores trabajan además para determinar la velocidad exacta del vehículo y recabar posibles grabaciones de cámaras de seguridad de la zona.

Josep Martínez, en un partido del Inter de Milán AFP7 / Europa Press

El desenlace judicial del caso dependerá fundamentalmente de si se acredita alguna infracción de las normas de tráfico por parte del guardameta.

De confirmarse que el accidente fue provocado exclusivamente por el giro imprevisible del anciano a causa de una enfermedad repentina, Martínez podría quedar exento de responsabilidad penal. Sin embargo, si se determina algún tipo de negligencia o incumplimiento normativo, el portero valenciano se enfrentaría a una condena de hasta siete años de cárcel.

El futbolista, que quedó en estado de shock tras la tragedia, no asistió al entrenamiento del Inter y permanece a disposición de las autoridades mientras la investigación continúa su curso.