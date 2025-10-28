El Ourense protagoniza la primera sorpresa de la Copa del Rey tras eliminar al Oviedo

El Ourense, colista de su grupo en Primera RFEF, protagonizó la primera gran sorpresa de la Copa del Rey tras eliminar al Real Oviedo en un encuentro en el que los asturianos acabaron sucumbiendo en la prórroga después de igualar el choque en el tiempo añadido.

Un duro varapalo para el Oviedo, que sigue con muchos problemas a pesar de la llegada de Carrión al banquillo. El técnico catalán puso en liza un once con muchos suplentes fruto de la superioridad por el papel que debía mostrar su equipo.

Se adelantaron en el 17' con un gol de Brekalo desde el punto de penalti y volvieron a ponerse en ventaja a la hora de juego ocho minutos después del empate de Ramos. Sin embargo, el gol de Jelbar en el 94' espoleó a los gallegos y hundió por completo a un Oviedo que sigue en caída libre.

El Ourense aprovechó el momento de debilidad del Oviedo en la prórroga e impuso una marcha más que acabó siendo efectiva. Jaleados por su público se pusieron por delante en la eliminatoria cerca del descanso del tiempo extra y sentenciaron desde el punto de penalti a seis del final.

No tuvo capacidad de reacción un Oviedo que está sufriendo mucho en su regreso a la élite. Han sido apeados por el colista de Primera Federación y son 19º en La Liga tras sumar únicamente siete puntos de 30 posibles.

Sin sorpresas

La del Oviedo fue la única gran sorpresa de la jornada inaugural de la primera ronda de la Copa del Rey. También estuvo cerca de caer el Girona, colista de La Liga, pero acabó solventando la papeleta tras imponerse en la prórroga al Constancia. Un alivio para Michel, que necesitaba una alegría.

El resto de equipos de Primera División accedieron sin excesivos problemas a la segunda ronda. El Getafe goleó sin piedad al Inter Valdemoro (0-11) en el duelo de los hermanos Mayoral. Borja, que fue suplente, acabó marcando los dos últimos tantos del equipo de Bordalás.

El Valencia goleó con facilidad al Maracena (0-5), el Sevilla también se paseó ante el Toledo (1-4), y la Real Sociedad tampoco pasó apuros frente al Negreira (0-3).