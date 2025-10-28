Josep Martínez, portero español del Inter, atropella mortalmente a un anciano en silla de ruedas

El portero español del Inter de Milán, Josep Martínez, estuvo involucrado este martes 28 de octubre en un accidente de tráfico mortal en Fenegrò, localidad de la provincia de Como (Italia), en el que falleció un hombre de 81 años que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica.

Según informó la agencia italiana LaPresse, el guardameta de 27 años conducía el vehículo que impactó contra el anciano que se desplazaba en su silla de ruedas. Los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar del siniestro, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento del anciano.

Los Carabinieri (policía italiana) han iniciado una investigación para reconstruir la dinámica del accidente y determinar las posibles responsabilidades legales del caso. Hasta el momento no se han hecho oficiales más detalles sobre las circunstancias exactas del atropello ni sobre las causas que lo provocaron.

El accidente ocurrió en torno a las 9:30 horas en la Via Bergamo de Fenegrò, en la provincia de Como, muy cercana a las instalaciones de entrenamiento de Appiano Gentile del Inter.​

Según las primeras reconstrucciones, el anciano de 81 años se habría sentido mal y acabó en la carretera, donde fue impactado por el vehículo conducido por Martínez. Otros informes indican que el hombre podría haber cruzado al carril contrario por un despiste, lo que provocó el choque.​

Josep Martínez se dirigía a entrenar cuando ocurrió el accidente y salió ileso del impacto. El portero, de acuerdo con medios italianos, prestó asistencia de inmediato al anciano tras el suceso.​

Los servicios de emergencia acudieron rápidamente con ambulancias y un helicóptero médico, pero no pudieron salvar la vida de la víctima, quien falleció prácticamente en el acto debido a la gravedad de las heridas.

Como consecuencia directa del trágico suceso, el Inter de Milán decidió cancelar la rueda de prensa prevista del entrenador Cristian Chivu en la previa del partido de Serie A contra la Fiorentina.

La cancelación de la conferencia de prensa refleja la gravedad del incidente y el impacto que ha tenido en el club interista, que se ha visto obligado a gestionar una situación extraordinariamente delicada a pocas horas de un compromiso importante de liga.

Un 'producto' de La Masía

Josep Martínez Riera, nacido el 27 de mayo de 1998 en Alzira (Valencia), es un portero español que se incorporó al Inter de Milán en julio de 2024 procedente del Genoa por una cifra cercana a los 13,5 millones de euros.

Desde su llegada, ha ejercido como portero suplente del suizo Yann Sommer, participando principalmente en encuentros de Coppa Italia y algunos partidos de Serie A cuando el titular ha estado lesionado.​

Formado en La Masia del FC Barcelona, Martínez pasó por Las Palmas y RB Leipzig antes de recalar en la Serie A italiana. El portero español había sido considerado por el Inter como el sucesor natural de Sommer en la portería nerazzurra a largo plazo.​

Este trágico suceso marca un momento extraordinariamente difícil tanto para el futbolista como para el club italiano, mientras las autoridades continúan con la investigación para esclarecer todos los detalles del fatal accidente.