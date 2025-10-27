Muere a los 15 años Jorge Casado, una de las grandes promesas del Real Zaragoza

El futbol aragonés está de luto por la muerte de Jorge Casado Roche, defensa central del equipo cadete A del Real Zaragoza, quien falleció en la madrugada de este lunes a los 15 años por causas naturales en su domicilio.

La noticia sacudió los cimientos de la Ciudad Deportiva y dejó un vacío irremplazable en la familia blanquilla, que ha decretado un día de luto oficial paralizando toda actividad en señal de respeto y duelo.​

Socio del club desde sus primeros años, que ingresó en la cantera zaragocista procedente del CD Ebro cuando apenas era un alevín. Esta temporada cumplió su sexto año vistiendo la elástica del Real Zaragoza, consolidándose como uno de los puntales defensivos de la División de Honor cadete y como una de las mayores esperanzas del fútbol de formación aragonés.​

El primer equipo ha guardado un minuto de silencio en memoria de Jorge Casado



No se llevará a cabo el entrenamiento que estaba programado debido al día de luto decretado en nuestra Ciudad Deportiva



Desde el Real Zaragoza reiteramos nuestras profundas condolencias a familiares y… pic.twitter.com/Tio94PhGyW — Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 27, 2025

Su talento no pasaba desapercibido. Casado formó parte de la brillante generación del 2010, cuyos integrantes han sido fichados mayoritariamente por clubes como el FC Barcelona y el Valencia.

Sin embargo, Jorge había tomado una decisión que reflejaba su compromiso y amor por los colores blanquillos: continuar su formación futbolística en el Real Zaragoza, desarrollar sus cualidades en casa, con el sueño de algún día debutar con el primer equipo.

Era una defensa central con proyección, un habitual en el eje de la defensa de la selección aragonesa regional, reconocido como uno de los jugadores más destacados de las categorías inferiores del fútbol aragonés.​

Querido por todos

Dentro del vestuario, Jorge era muy querido por todos. Sus compañeros y entrenadores destacaban no solo su calidad futbolística, sino también su carácter, su compromiso y su espíritu de equipo.

El Real Zaragoza expresó en su comunicado oficial que "deja un vacío irremplazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza". Palabras que reflejan el impacto profundo de su pérdida en todos aquellos que tuvieron el privilegio de compartir terreno de juego con él.​

La conmoción fue inmediata. La Ciudad Deportiva quedó devastada ante la trágica noticia. El primer equipo suspendió el entrenamiento programado para las 13:30 horas y únicamente saltó al césped para guardar un minuto de silencio en honor a Jorge. Fue un gesto cargado de emoción y respeto, un reconocimiento a una joven vida que se apagó demasiado pronto.​

El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Casado, canterano de 15 años del Real Zaragoza.



Nuestras condolencias a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros y a su club. Descanse en paz. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 27, 2025

El velatorio se abrirá este martes a las 10:30 en el complejo de Torrero, y el funeral se celebrará el miércoles a las 10:00 en la capilla 1. Será un último adiós al que acudirán familiares, amigos, compañeros y toda la comunidad zaragocista para despedir a uno de los suyos.​

Numerosos clubes del fútbol español se han sumado al pésame. Real Madrid, Athletic Club, Osasuna y Villarreal, entre otros, han transmitido su solidaridad a la familia de Jorge, a sus amigos ya toda la afición blanquilla en estos momentos tan difíciles. Es el abrazo del fútbol español a una familia rota por el dolor.​

Desde el Real Zaragoza, consternados por la pérdida, enviaron un mensaje cargado de emoción: "Nos unimos al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge. Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge".​