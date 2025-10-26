La sonora pitada a Lamine Yamal de la afición del Real Madrid en El Clásico tras una semana llena de polémica

Real Madrid

Barcelona

Era uno de los momentos más esperados. Lamine Yamal se había encargado de incendiar El Clásico con unas declaraciones que sacaron de quicio a la afición del Real Madrid al manifestar que el club blanco "roba, se queja, hacen cosas que no sé... [...] Esto no es discutible".

Por si fuera poco, en la noche del sábado, a unas horas del comienzo del partido publicó una story en Instagram en la que se le puede ver celebrando el gol que le marcó al Real Madrid la pasada temporada en el Santiago Bernabéu. Con su silueta difuminada, focalizó la atención en el público madridista que la tomó con él cansado de sus provocaciones.

Es por ello que el jugador no ha recibido una grata bienvenida al estadio del conjunto blanco. Los aficionados expresaron su malestar hacia la actitud del jugador con una sonora pitada cuando su nombre se anunció por la megafonía mientras se recitaba la alineación del Barça.

La sonora pitada a Lamine Yamal en el Bernabéu antes de El Clásico

