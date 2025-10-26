Los retos de Flick en el Clásico: a las puertas de igualar el mejor Barça de la historia y obligado a reinventarse sin perder su ADN

Real Madrid

El fichaje de Hansi Flick en el verano de 2024 ha sido un completo acierto del Barça y no solo por los resultados conseguidos la pasada temporada -La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, sino porque el alemán fue el artífice de que el club recuperase su seña de identidad y fuese competitivo.

El de Heidelberg cayó de pie en la Ciudad Condal y cuando llegó la hora de la verdad, los momentos críticos, estuvo a la altura. Flick no se arrugó en su primer Clásico ante el Real Madrid como tampoco lo hizo en el segundo, en el tercero y en el cuarto. ¿El resultado? Cuatro victorias ante el eterno rival.

El entrenador del Barça rompió el dominio que había instaurado el conjunto blanco y ahora está a un paso de hacer historia. Con él en el banquillo, el Barça ha sido un equipo implacable: cuatro triunfos, cero derrotas, 16 goles a favor y solo 7 en contra frente al eterno rival.

Sin embargo, el fútbol si algo no tiene es memoria y en la jornada 9 ya se vuelve a ver las caras con el Real Madrid, aunque ahora el capitán del barco no es un italiano, sino un tolosarra, Xabi Alonso.

Ancelotti no supo encontrar fisuras al juego del Barça y Hansi Flick le ganó siempre la partida. No obstante, en el Santiago Bernabéu el alemán quiere escribir su nombre en la historia de los Clásicos.

En busca del récord

El técnico alemán quiere lograr el 5/5 ante el Real Madrid y, si el Barça gana en el Bernabéu, igualará el récord que solo ostenta el equipo de Pep Guardiola entre 2008 y 2010, considerado por muchos como el mejor Barça de la historia.

De conseguirlo, Hansi Flick se uniría al selecto club de entrenadores del FC Barcelona que han logrado ganar cinco Clásicos consecutivos, hasta ahora exclusivo de Guardiola.

El Barça celebra la goleada (2-6) ante el Real Madrid en el Bernabéu.

La racha del actual técnico del Manchester City comenzó en diciembre de 2008 y culminó con el histórico 5-0 del 29 de noviembre de 2010 ante el Madrid de José Mourinho.

Ese ciclo perfecto se rompió en la primavera de 2011 con un empate (1-1) en el Bernabéu, sellado por los penaltis de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El de Heidelberg no podrá sentarse en el banquillo del Santiago Bernabéu debido a la expulsión que sufrió ante el Girona, pero vivirá muy de cerca la disputa de un partido que paraliza el planeta.

El idilio de Flick en los Clásicos viene de lejos, puesto que ya en su etapa en el Bayern Múnich ganó los seis partidos en los que se enfrentó al Borussia Dortmund, el mayor rival del conjunto bávaro.

A lo largo de su carrera profesional ha disputado nueve Clásicos y en los nueve ha salido como vencedor. Sin embargo, el de hoy puede ser el más complicado.

Encaje de bolillos

En el Santiago Bernabéu Flick está obligado a reinventarse y no solo por las ausencias que presenta el equipo (que también), sino porque la principal baza con la que se impuso la temporada pasada al Real Madrid, la defensa adelantada para pillar al rival en fuera de juego, ya no sorprende.

Si bien es cierto que el Barça provoca más 'offlines' que la temporada pasada, las sensaciones son distintas. Y es que la línea de cuatro no llega a estar tan sincronizada como lo estuvo hace unos meses cuando ofrecía total garantía.

La presión y la línea defensiva son dos de las principales preocupaciones del Barça desde el inicio de curso. Los cambios de nombres en defensa, la salida de Iñigo Martínez o la dinámica defensiva reciente provocan que los azulgrana lleguen con las dudas que un año atrás quedaron enterradas.

Los jugadores del Barça, en la pausa de hidratación durante el partido ante el Sevilla. Reuters

El Madrid fue el equipo que más veces cayó en fuera de juego ante el Barça la temporada pasada. Fueron un total de 12, uno más que el Alavés, por partida doble, y Mallorca.

Mbappé sucumbió a la trampa del fuera de juego hasta en 8 ocasiones. Es el partido en el que Kylian cayó más veces en fuera de juego desde que se tienen registros, la temporada 2017-18.

Analizando todas las acciones del francés, las jugadas siguen un mismo patrón. Todos los pases que acabaron en posición antirreglamentaria del francés llegaron de pases desde atrás, más 'fáciles' de defender, porque la línea defensiva parte de una posición controlada.

Esta temporada, los rivales del Barça caen en fuera de juego una media de 4,89 veces por partido. Es una cantidad ligeramente superior a la del curso anterior (4,76). En todo caso, son números muy parecidos. Y en ambas campañas, la cifra más alta de las cinco grandes ligas europeas.

Las sensaciones, sin embargo, son muy distintas. El Sevilla fue el equipo que más veces cayó en fuera de juego este año (10) y, al mismo tiempo, el que más hizo temblar los cimientos defensivos azulgrana.

Esta temporada, Mbappé está cayendo ligeramente menos en juego. Su media ha bajado de 1,36 a 1,15. Un año más tarde del día en el que el Barça consolidó una manera de defender, los azulgrana volverán a presentarse en el Bernabéu con el mismo objetivo: disipar dudas.