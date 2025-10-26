Lamine Yamal echa más leña al fuego y manda un mensaje al Madrid acordándose del 0-4 del año pasado en el Bernabéu

No ha empezado aún el partido y Lamine Yamal ya está empezando a hacer de las suyas. El extremo del Barça se está cargando de provocar la tensión en la previa del partido con declaraciones que está sacando de quicio a ua afición del Real Madrid que ven en él una falta de humildad impropia para su edad.

El azulgrana publicó una 'story' a Instagram en la que se le puede ver celebrando el gol que le marcó al Real Madrid la pasada temporada en el Santiago Bernabéu. Con su silueta difuminada, focalizó la atención en el público madridista que la tomó con él cansado de sus provocaciones.

Minutos antes, cuando la expedición del Barcelona aterrizó en Madrid, en torno a las 23:00 horas, publicó otra story en la que se reproducían imágenes suyas con esta locución en voz en off: "El jugador que sale del barrio no compite por fama. Compite por futuro", comenzaba.

La afición del Real Madrid, molesta con Lamine Yamal. Captura de redes sociales

"No juega para los focos, juega para no volver atrás. La verdadera presión no está en el estadio, está en las miradas de quienes nunca dejaron de creer. Y cuando marca, no celebra por ego. Celebra porque sabe que ese gol puede cambiarlo todo. Para él, para su gente y para su barrio. El miedo lo dejé en Mataró hace tiempo", finalizaba, pronunciando él mismo la última frase.

En los últimos días, Lamine Yamal ha acaparado la atención por sus declaraciones en el programa de la Kings League. El jugador del Barça afirmó que en el Madrid "roban, se quejan…", unas palabras que encendieron la previa del Clásico. Ahora, a pocas horas del inicio del partido entre el Real Madrid y el Barcelona, Lamine Yamal vuelve a avivar aún más la tensión del encuentro.

Un hecho repetitivo

No es la primera vez que Lamine se ha pronunciado sobre el Real Madrid con un tono desafiante. La temporada pasada, tras ganar la Copa del Rey ante los blancos, ya dijo que el conjunto blanco "no supo manejar" al Barça.

Semanas después intentó matizar el comentario con un mensaje que también dejó huella: "Mientras yo gano, no pueden decir nada; cuando me ganan, sí pueden", una frase que muchos aficionados vieron como una falta de humildad impropia para su edad.

Lamine Yamal y Alejandro Balde celebrando un gol Europa Press

En lo estrictamente deportivo, el Clásico se presenta igualado. El Barcelona busca recortar la mínima distancia que le separa del líder, mientras que el Real Madrid atraviesa un momento de solidez y se ha mostrado especialmente fiable en casa.

El Santiago Bernabéu registrará un lleno absoluto, y el duelo individual entre Lamine Yamal y Álvaro Carreras en la banda promete ser uno de los puntos más atractivos del encuentro.

De hecho, ambos ya protagonizaron un intenso enfrentamiento en la pasada edición de la Champions, con ligera ventaja para el lateral blanco.