Tebas, contra las cuerdas tras reconocer la censura televisiva de LaLiga: Miguel Galán amplía su denuncia ante el CSD

La Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, que preside Miguel Galán ha presentado una ampliación de denuncia ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, por abuso de autoridad tras reconocer públicamente que ordenó censurar las imágenes de una protesta pacífica de los capitanes de varios equipos durante un partido.

El caso se remonta al 19 de octubre de 2025, cuando se registró la denuncia original. Cuatro días después, el 23 de octubre, Tebas realizó unas declaraciones públicas que han dado un giro crucial al procedimiento: admitió expresamente que LaLiga manipuló la señal televisiva para evitar que los espectadores vieran la protesta de los jugadores.

"Nosotros desde hace muchos años tenemos una política de línea editorial que todo lo que ocurre en el terreno de juego tiene que estar relacionado con el partido de fútbol", declaró el presidente de LaLiga.

Según su versión, cuando se produjo la protesta, decidieron no mostrar las imágenes, aplicando la misma política que cuando "salta un espontáneo" al campo. Sin embargo, esta confesión ha sido interpretada por los denunciantes como una prueba clara de abuso de autoridad.

La protesta en cuestión fue protagonizada por los capitanes de varios equipos en relación con el polémico partido de Miami, un encuentro de LaLiga programado para disputarse en Estados Unidos que generó controversia en el mundo del fútbol español.

Durante la retransmisión, LaLiga sustituyó deliberadamente las imágenes de la protesta por un rótulo genérico que hacía referencia al conflicto de Gaza con el mensaje "comprometidos por la paz", desvirtuando completamente el sentido real de la reivindicación de los futbolistas.

La denuncia argumenta que Tebas ha cometido dos infracciones muy graves de abuso de autoridad, previstas tanto en la Ley 10/1990 del Deporte como en la actual Ley 39/2022. Además, se le acusa de vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión de los jugadores y el derecho a la información del público.

Miguel Galán, presidente de CENAFE Europa Press

El documento legal presentado ante el CSD subraya que la protesta fue pacífica, no alteró el desarrollo del partido y constituía un ejercicio legítimo del derecho de los deportistas a expresarse, protegido expresamente por la legislación vigente.

El escrito también señala que esta actuación incumple la normativa interna de LaLiga, incluyendo sus propios estatutos sociales y el reglamento para la retransmisión televisiva, que establecen la obligación de mantener la integridad, neutralidad, transparencia y objetividad en las emisiones.

En este sentido, introduce el concepto de "realización cielo", una práctica que consiste en manipular los encuadres de cámara para impedir que el público vea ciertas acciones que ocurren en el terreno de juego.

La polémica ha generado un amplio rechazo institucional. La Federación de Accionistas y Socios del Fútbol Español (FASFE) y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) emitieron comunicados calificando la censura como "inaceptable" y "reprobable".

La ampliación de la denuncia solicita al CSD que imponga sanciones a Javier Tebas por estas infracciones muy graves y que se investiguen todas las responsabilidades jurídicas derivadas del caso.

El reconocimiento público del propio presidente de LaLiga sobre la censura ejercida convierte este expediente en un caso especialmente relevante sobre los límites del poder de las organizaciones deportivas frente a los derechos fundamentales de los futbolistas y el derecho a la información de los aficionados.