Marcus Sorg se sienta en el lugar de Flick antes de El Clásico: "¿Críticas a Lamine? Será motivador para él"

"Echaremos de menos a Hansi". Esta fue una de las primeras frases que dejó Marcus Sorg, el segundo de Flick, en la rueda de prensa previa a El Clásico de la que fue protagonista.

Desconocido para muchos, el asistente del técnico alemán, será quien se siente este domingo en el banquillo azulgrana en el Santiago Bernabéu. Flick, expulsado con doble amarilla contra el Girona por protestar y sin perdón del TAD, verá el partido desde la grada.

"Es la parte más importante del equipo. Es una desventaja, pero pasa como con los jugadores. Hay que dar el cien por cien y gestionar esta situación de la mejor manera", añadió Sorg ante los medios sobre la baja de su 'jefe' (al que pese a todo ve "motivado y de buen humor") para El Clásico.

No será la primera vez de Sorg al frente del Barça. Ya le tocó hacer de primer entrenador dos veces el curso pasado, aunque en ambas ocasiones —frente al Leganés y Atlético— el resultado fue de derrota. Contra el Real Madrid, en el mayor escenario de todos, espera acabar su mala racha.

"Es un honor estar en el banquillo mañana, es una ocasión especial. Esperamos un partido muy difícil. Hay que demostrar nuestros puntos fuertes, como la presión alta", analizó a grandes rasgos sobre el día más exigente de toda su carrera en los banquillos.

Marcus Sorg, en rueda de prensa con el FC Barcelona EFE

Dos aspectos marcan al Barça para este Clásico: las bajas —algunas importantísimas, como las de Raphinha y Lewandowski— y las críticas a Lamine Yamal —incendiario con sus declaraciones desde la Kings League de Piqué—.

Sobre lo primero, asume lo que hay ("la situación es la que es") y espera que, al menos, pueda contar con Ferran y Koundé. Ambos llegan entre algodones y su titularidad se decidirá en las horas previas al partido.

Sobre Lamine, defensa hacia su joven estrella. Es lo que toca. "Es un jugador top, será motivador para él. Esperemos verlo mañana en su mejor nivel", dijo sobre las críticas que está recibiendo.

Además, Sorg cree que no hay por qué alarmarse ante el plan 'anti Lamine' de Xabi Alonso con Álvaro Carreras. "Lamine siempre está motivado. Ganamos los tres partidos contra el Benfica", dijo haciendo referencia a los precedentes entre el carrilero madridista y el extremo culé.

Marcus Sorg, en el entrenamiento del FC Barcelona EFE

Sorg no quiso hablar de los árbitros: "Creo que nos tenemos que centrar en el partido y nada más. Todos cometemos errores. Tenemos que centrarnos en nuestro juego y no en las cosas sobre las que poco podemos hacer y no podemos controla o influir".

En cuanto a las claves deportivas, en el Barça tienen detectados los fuertes del Madrid de Xabi: "Tienen una muy buena transición, como el año pasado. El mayor reto es hacer frente a la primera línea, todos presionan".

Dijo Sorg que los partidos entre Madrid y Barça "todo está al 50 por ciento", evitando dar así favoritismo a una de las partes. "Tenemos que hacer las cosas bien, ejercer presión con y sin balón, subir la línea si es necesario... pero no cambiaremos nuestra forma de hacer, no nos ayudaría", analizó de su plan propio.

Y si se ha trabajado algo específico para parar a Vinicius, dejó cae que sí. Y no solo para frenar al brasileño. "Hemos hablado de los comportamientos de los delanteros rivales, están preparados. Están preparados para Vini y Mbappé", señaló.

Una previa al Clásico inusual desde Can Barça. Sin Flick en escena y hablándose más de los comportamientos de Lamine Yamal que de su fútbol. Buena papeleta tiene por delante este domingo el sobrio Marcus Sorg.