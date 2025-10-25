Quién es Marcus Sorg, el segundo entrenador de Flick que cogerá las riendas del Barça en El Clásico

Real Madrid

El Clásico de este domingo en el Santiago Bernabéu tendrá un protagonista inusual en el banquillo azulgrana. Marcus Sorg, segundo entrenador de Hansi Flick, asumirá la dirección del Barcelona después de que el TAD ratificara la sanción de un partido impuesta al técnico alemán por su expulsión ante el Girona.

Será la tercera vez que Sorg sustituye a su compañero, aunque las dos anteriores —ambas en el curso pasado— dejaron un sabor amargo: derrotas consecutivas ante Leganés y Atlético de Madrid que generan dudas sobre su capacidad para sacar adelante compromisos de máxima exigencia.

Sorg, nacido en Ulm en diciembre de 1965, construyó su reputación lejos de los focos del fútbol de élite. Como jugador apenas destacó en equipos regionales alemanes antes de retirarse en 1999, pero su verdadera vocación estaba en los banquillos.

Curiosamente, compaginó su carrera futbolística con estudios de ingeniería civil, revelando un perfil analítico que marcaría su posterior filosofía como técnico.

Su carrera dio un salto cualitativo cuando asumió la dirección de la selección alemana sub19 en 2013. Tres años después conquistó el Europeo de la categoría en Hungría, dirigiendo a una generación dorada que incluía a Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Niklas Süle y Julian Brandt.

Aquel torneo le consagró como un extraordinario formador de talento joven. Kimmich, considerado su 'gran joya', recibió de Sorg los conceptos tácticos que le convertirían en uno de los mejores centrocampistas del mundo.

El éxito con los juveniles le abrió las puertas de la selección absoluta alemana. En marzo de 2016, Joachim Löw le incorporó como segundo asistente, iniciando una etapa que se prolongaría durante 102 partidos internacionales bajo diferentes entrenadores. Allí coincidió con Flick, forjando la relación profesional que les llevó juntos al Barça en 2024.

Marcus Sorg, dirigiendo al FC Barcelona en reemplazo de Hansi Flick FC Barcelona

Quienes trabajaron con Sorg destacan su meticulosidad táctica y capacidad de comunicación. Horst Hrubesch, quien compartió banquillo con él en la Mannschaft, aseguró que "analiza meticulosamente a cada rival y siempre sabe lo que tiene que hacer. Sabe comunicarse muy bien con sus jugadores".

El futbolista Leon Goretzka dijo en el pasado: "Marcus es un entrenador muy meticuloso y detallista. Eso se valora mucho porque sientes que aprendes algo nuevo en cada entrenamiento".

Su filosofía se fundamenta en el dominio del balón y la iniciativa ofensiva. Tras ganar el Europeo sub19, explicó: "Nuestro objetivo principal es dominar los partidos y asumir la iniciativa. La meta fundamental es el desarrollo de los jugadores individualmente dentro del marco del alto nivel de organización de nuestro juego colectivo".

Estos principios encajan perfectamente con el estilo implementado por Flick en el Barcelona.

Sin embargo, su historial como primer entrenador azulgrana genera preocupación. El 15 de diciembre de 2024 cayó ante el Leganés en Montjuïc, reconociendo después: "Es muy duro entender esta derrota. Tuvimos 20 ocasiones, pero no marcamos".

Una semana después llegó otra derrota ante el Atlético, aunque mostró mejor juego: "Ha sido una derrota muy dolorosa. Creo que ha sido de los mejores partidos de la temporada pero no hemos conseguido puntos".

Hansi Flick, en el centro, junto a su staff técnico en el FC Barcelona FC Barcelona

La ausencia de Flick se debe a su expulsión ante el Girona por protestar decisiones arbitrales. Aunque el Barcelona recurrió la sanción argumentando que los hechos del acta no se correspondían con la realidad, tanto el Comité de Apelación como el TAD ratificaron el castigo.

Flick seguirá el encuentro desde la grada del Bernabéu, comunicándose con Sorg mediante pinganillo a través de otro de sus asistentes, Heiko Westermann.

El desafío es mayúsculo. No solo por la dimensión del partido, sino porque Sorg arrastra el precedente de dos derrotas consecutivas como primer entrenador ante equipos madrileños. El Clásico dirá si puede romper esa maldición en el escenario más exigente posible.