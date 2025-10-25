Un exjugador del Real Madrid se cansa de Lamine Yamal: "Su engreimiento será su condena"

Lamine Yamal ha vuelto a situarse en el centro de la polémica en la víspera del Clásico ante el Real Madrid. En una charla distendida con Ibai Llanos en el canal de YouTube de la Kings League, el joven atacante dejó unas declaraciones que han encendido el ambiente en la antesala del duelo más esperado del fútbol español.

El extremo del Barça fue preguntado por su equipo en la competición, La Capital, y por su rival de esta semana, Porcinos FC, el conjunto presidido por el propio Ibai. En tono entre bromista y provocador, el jugador azulgrana respondió: "Sí, roban, se quejan, hacen cosas…", al ser comparado Porcinos con el Real Madrid. Bastó esa frase para que se desatara una tormenta mediática en torno al joven talento azulgrana.

Las reacciones a este comentario no se hicieron esperar y Miguel Ángel Portugal, jugador del Real Madrid desde 1979 a 1983, y actual entrenador, se mostró crítico con el azulgrana.

La mejor manera de responder a Lamine Yamal es hacer oídos sordos y ganar. Quizás es demasiado joven como para saber que quien mas tiene que callar hable. Su clase no deja indiferente a nadie pero su engreimiento será su condena. Amén — Miguel A. Portugal (@maportugal55) October 24, 2025

A través de su cuenta de X, quiso resumir lo que puede ser el sentir de muchos aficionados madridistas. "La mejor manera de responder a Lamine Yamal es hacer oídos sordos y ganar. Quizás es demasiado joven como para saber que quien más tiene que callar hable. Su clase no deja indiferente a nadie, pero su engreimiento será su condena. Amén".

No es la primera vez que Lamine se ha pronunciado sobre el Real Madrid con un tono desafiante. La temporada pasada, tras ganar la Copa del Rey ante los blancos, ya dijo que el conjunto blanco "no supo manejar" al Barça.

Semanas después intentó matizar el comentario con un mensaje que también dejó huella: "Mientras yo gano, no pueden decir nada; cuando me ganan, sí pueden", una frase que muchos aficionados vieron como una falta de humildad impropia para su edad.

En lo estrictamente deportivo, el Clásico se presenta igualado. El Barcelona busca recortar la mínima distancia que le separa del líder, mientras que el Real Madrid atraviesa un momento de solidez y se ha mostrado especialmente fiable en casa.

El Santiago Bernabéu registrará un lleno absoluto, y el duelo individual entre Lamine Yamal y Álvaro Carreras en la banda promete ser uno de los puntos más atractivos del encuentro. De hecho, ambos ya protagonizaron un intenso enfrentamiento en la pasada edición de la Champions, con ligera ventaja para el lateral blanco.

Hansi Flick da una palmada a Lamine Yamal en el Barça-Real Sociedad. EFE

Hansi Flick ha intentado proteger a su joven estrella, consciente de que su desarrollo no debe precipitarse. Sin embargo, Lamine parece sentirse cómodo bajo los focos. Su personalidad y su carisma natural forman parte de su carácter, un rasgo que el club acepta como parte inseparable de su talento.