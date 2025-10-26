Así fue el espectacular tifo en el Santiago Bernabéu que ocupó todo el estadio en el Clásico entre el Real Madrid y el Barça

Real Madrid

El Santiago Bernabéu se vistió de gala para recibir al Barça en el primer Clásico de la temporada. Un partido que acaparó todo el foco mediático con el duelo entre dos de los mejores clubes del mundo. Con el liderato de La Liga en juego, el club blanco se encargó de 'meter el primer gol del encuentro'.

Con todas las entradas vendidas, el Santiago Bernabéu presentó una atmósfera espectacular, la que acostumbra a tener en los grandes partidos, y una muestra de ello fue el increíble mosaico que se dibujó en las gradas.

En el momento de la salida de los 22 futbolistas al terreno de juego, los más de 80.000 aficionados levantaron unas cartulinas al aire para dibujar un precioso tifo en el que se piudo leer la palabra "Grandeza" y el escudo del Real Madrid estuvo presente en el Fondo Sur, donde se sitúa la grada de animación.

Desde que los jugadores salieron de la residencia de Valdebebas estuvieron acompañados por una afición que les estuvo esperando con un recibimiento multitudinario en la Plaza Sagrados Corazones hasta la llegada del autobús al estadio.

El tifo que se preparó en el Santiago Bernabéu para el Clásico fue el segundo de esta semana. El primero fue ante la Juventus, demostrando que eran dos partidos importantes que estaban apuntados en la agenda. Ya se ganó a los italianos y esperan hacer lo propio ante los azulgranas.

La temporada pasada, el Real Madrid no fue capaz de derrotar al Barça en ninguno de los Clásicos. Justo al contrario que la anterior en la que los de Ancelotti dominaron con una gran autoridad. Es por eso que este domingo quieren recuperar el control dando un golpe certero al eterno rival.

Por eso no han dejado nada al azar, ni el recibimiento del autobús ni el tifo para animar la entrada de los jugadores. Todo está preparado para que la afición empuje al equipo para buscar la victoria. Aunque serán ellos los que tengan que hablar sobre el terreno de juego.