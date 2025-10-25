Así será el espectacular tifo en el Santiago Bernabéu que ocupará todo el estadio en el Clásico entre el Real Madrid y el Barça

El Real Madrid se vestirá de gala para recibir al Barça en el primer Clásico de la temporada. Un partido que acapara todo el foco mediático con el duelo entre dos de los mejores clubes del mundo. Con el liderato de La Liga en juego, el club blanco se ha encargado de 'meter el primer gol del encuentro'.

Con todas las entradas vendidas, el Santiago Bernabéu presentará una atmósfera espectacular, la que acostumbra a tener en los grandes partidos, y una muestra de ello es el increíble mosaico que se dibujará en las gradas.

En el momento de la salida de los 22 futbolistas al terreno de juego, los más de 80.000 aficionados levantarán unas cartulinas al aire para dibujar un precioso tifo en el que se podrá leer la palabra "Grandeza" y el escudo del Real Madrid estará presente en el Fondo Sur, donde se sitúa la grada de animación.

Desde que los jugadores salgan de la residencia de Valdebebas estarán acompañados por una afición que les estará esperando con un recibimiento multitudinario en la Plaza Sagrados Corazones hasta la llegada del autobús al estadio.

El tifo que se prepara en el Santiago Bernabéu para el Clásico será el segundo de esta semana. El primero fue ante la Juventus, demostrando que eran dos partidos importantes que estaban apuntados en la agenda. Ya se ganó a los italianos y esperan hacer lo propio ante los azulgranas.

La temporada pasada, el Real Madrid no fue capaz de derrotar al Barça en ninguno de los Clásicos. Justo al contrario que la anterior en la que los de Ancelotti dominaron con una gran autoridad. Es por eso que este domingo quieren recuperar el control dando un golpe certero al eterno rival.

Por eso no han dejado nada al azar, ni el recibimiento del autobús ni el tifo para animar la entrada de los jugadores. Todo está preparado para que la afición empuje al equipo para buscar la victoria. Aunque serán ellos los que tengan que hablar sobre el terreno de juego.