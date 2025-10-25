El Clásico, línea por línea: Xabi Alonso y Hansi Flick ante el reto de equilibrar un ataque potente con la debilidad defensiva

La cuenta atrás para El Clásico apura sus últimas horas y el cosquilleo empieza a aparecer en el estómago. Con el Real Madrid defendiendo el liderato y con sed de venganza, y el FC Barcelona tratando de ahondar en la herida abierta, hay dudas y certezas que rodean a ambos conjuntos.

Uno de los hechos irrefutables es que las bajas marcarán el partido del Bernabéu. Sobre todo en la defensa blanca y en la delantera culé, pero también hay buenas noticias para ambos como los estados de Mbappé o de Lamine Yamal.

En cada línea de juego se librará una auténtica batalla por el control de El Clásico. No sólo está en juego el liderato, este duelo siempre va mucho más allá, y como siempre todo se examina con lupa tanto en la previa como en el postpartido.

Mbappé celebra el gol marcado ante el Getafe. EFE

Courtois vuelve a decidir

La comparación en la portería seguramente sea la más sangrante de este Clásico que se avecina. Courtois le gana la partida claramente a un Szczesny que tendrá que ser titular en el Bernabéu prácticamente de rebote.

El Real Madrid tiene a un auténtico seguro bajo los palos. Courtois ha recuperado el nivel de sus grandes actuaciones y ha vuelto a ser un futbolista decisivo para su equipo.

Ya ante la Juventus dejó muestras de ello, e históricamente el conjunto blanco ha basado muchos de sus éxitos en ser el mejor en dos líneas, la portería y la delantera. Parece que llega a este Clásico cumpliendo estas dos premisas.

Courtois es uno de los porteros menos goleado de La Liga y sigue siendo indiscutible también con Xabi Alonso. Es un peso pesado del vestuario y también uno de los grandes portavoces del equipo fuera de él, así que apunta a ser una pieza clave en el partido.

Al Barça no le queda otra que lamentar la mala fortuna que ha tenido con las lesiones en la portería. Ter Stegen se lesionó en la pretemporada y por si fuera poco Joan García, uno de los grandes fichajes culés del año, se rompió el menisco.

Szczesny se lanza al suelo ante Barcola. REUTERS

El ex del Espanyol ya fue uno de los mejores guardametas de La Liga el pasado curso, pero no podrá jugar su primer Clásico.

Por eso, Szczesny llega casi de casualidad con la etiqueta de titular cuando iba a ser el tercer portero de la plantilla. Sobre el papel, el polaco está varios peldaños por debajo de Courtois.

Una zaga blanca mermada

Las lesiones pasan factura de manera inversa en la línea defensiva. Aquí es donde el Real Madrid llega mucho más castigado a El Clásico, ya que cuenta con ausencias fijas y con otros hombres importantes que llegarán justos tras sus recientes problemas físicos.

Quien no estará seguro es Rüdiger. El alemán, titular en condiciones normales, sigue con su recuperación. Las dudas se ciernen sobre David Alaba. En las últimas horas se apunta a un posible regreso a la convocatoria, pero tampoco será titular.

Dean Huijsen, otro fijo para Xabi Alonso, llega a El Clásico recién salido de su lesión y también hay dudas sobre su estado de forma, algo que pasa también en el lateral derecho con Carvajal y Trent. En el costado contrario, Mendy atraviesa una situación similar.

El Barça cuenta con menos problemas en este sentido. Es cierto que Christensen y Koundé han estado unos días sin entrenar, pero ambos llegarán en óptimas condiciones al partido del Santiago Bernabéu.

Así, parece que la zaga culé podría estar formada por Koundé, Eric García, Cubarsí y Balde.

Pedri y Güler, la magia

En la zona de creación El Clásico va a poder disfrutar de dos grandes talentos. Pedri por parte del Barça y Arda Güler por el lado del Real Madrid.

El culé se ha ganado a pulso ser uno de los mejores jugadores del mundo actualmente en su posición. De hecho, si él está bien, el Barça suele estar bien. Juega y hace jugar al resto a su ritmo. Tiene una clase espectacular.

Por otra parte, Güler está descubriendo esta faceta bajo la batuta de Xabi Alonso. Todavía hay cierto recelo por ver el desempeño del turco en esa posición en partidos grandes, pero está sorprendiendo su capacidad para generar fútbol.

Pedri celebra el gol marcado ante el Girona. Reuters

Las bajas de ambos equipos -con Gavi y Ceballos aparte- apenas afectan a los dos equipos. Y ambos llegan con ciertas dudas a la hora de encajar los cromos que tienen a su disposición.

Tchouaméni es fijo en el Real Madrid, pero cabe la duda de quiénes le acompañarán. Güler parece seguro, pero queda la duda de si Valverde podría regresar al centro si Carvajal es titular en el lateral derecho. Camavinga es otra alternativa, y Bellingham también ayudaría.

En el Barça con Pedri siendo indiscutible, parece que De Jong también será de la partida en El Clásico. Queda la puerta abierta para Fermín o Casadó. La última actuación de Fermín le avala y le haría ser más ofensivo, pero Casadó tiene también sus serias opciones.

Mbappé contra Lamine

Más allá de todos los nombres propios que hay, este Clásico se presenta como un duelo Mbappé - Lamine Yamal. Son los dos grandes jugadores del momento en ambos conjuntos y a priori, los dos más decisivos para este duelo titánico.

El francés está en su mejor momento desde que llegó al Real Madrid. Sabe que ahora es el líder del ataque, se siente con ese peso que el año pasado le costó coger y está muy acertado de cara a portería. Lo enchufa todo, y parece que si esta vez tiene alguna de las ocasiones que erró el año pasado, será letal.

Vinicius celebra con Mbappé su segundo gol en el partido. Reuters

Lamine Yamal va a poner la magia en el Barça. Ha pasado recientemente problemas que le apartaron de la convocatoria de la Selección, pero su presencia en el campo siempre es una amenaza. Ya marcó en el Bernabéu el año pasado y ha calentado el partido con sus declaraciones previas.

En el lado blanco, acompañando a Mbappé estará un Bellingham que va de menos a más siempre que Güler juegue por detrás, y por supuesto Vinicius. El brasileño también va recuperando una buena versión de su juego y un buen Clásico sería vital para él.

Lamine Yamal, durante un partido con el Barça. REUTERS

El Barça tiene que lamentar muchas bajas en esta línea que merman considerablemente las opciones de Flick. Sin Olmo, sin Raphinha -que podría entrar en la convocatoria- y sin Lewandowski.

Ante ese panorama, todo apunta que Ferran será el hombre más adelantado para aprovechar la buena temporada que está haciendo. El otro miembro del tridente de ataque será sin duda Rashford. El inglés está encontrando su sitio en el Barça y afronta con ilusión su primer Clásico.