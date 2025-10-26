César Soto Grado, el árbitro del Clásico: polémicas y precedentes alarmantes con Real Madrid y Barcelona

Real Madrid

Barcelona

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona, que se disputa este domingo 26 de octubre, tendrá como árbitro a César Soto Grado. Una designación que generó inquietud, especialmente en el bando madridista por las polémicas protagonizaadas por el colegiado riojano.

El árbitro, de 45 años y en su última temporada en Primera División por edad, llega al encuentro más esperado del fútbol español con un expediente polémico que ha afectado especialmente al Real Madrid en los últimos años.

Aunque fue elegido mejor árbitro de la temporada 2023/24 por sus compañeros, sus actuaciones en partidos de alta tensión han levantado ampollas en el club blanco.​

El episodio más reciente y grave ocurrió el pasado enero de 2025 en el Valencia 1-1 Real Madrid, cuando expulsó a Vinicius Jr. tras aviso del VAR por una supuesta agresión.

La jugada generó una respuesta contundente de Realmadrid TV, el canal oficial del club, que sentenció: "Lo que ha sucedido es adulteración de la competición". En ese mismo partido, Soto Grado ignoró un penalti claro sobre el delantero brasileño y anuló un gol legal a Kylian Mbappé.​

Soto Grado expulsa a Vinicius en el Valencia - Real Madrid de la pasada temporada EFE

El derbi madrileño de febrero de 2025 también quedó marcado por otra actuación polémica del colegiado. En el Atlético Madrid 1-1 Real Madrid, Soto Grado señaló un penalti inexistente de Aurélien Tchouaméni sobre Samu Lino.

Tras el partido hubo un durísimo comunicado del Atlético de Madrid, aunque en este caso la decisión beneficiaba al conjunto rojiblanco.​

Pero quizás la polémica más significativa tuvo lugar en los cuartos de final de la Copa del Rey de enero de 2023, cuando el Real Madrid eliminó al Atlético 3-1 en la prórroga. Expertos como Iturralde González señalaron que Soto Grado perdonó una roja a Ceballos por una entrada sobre Thomas Lemar.

El CEO del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, emitió un comunicado que insinuaba favorecimiento arbitral hacia el Madrid: "Cualquiera que lo observe desde fuera puede ver que desde hace décadas casi siempre ocurre lo mismo. El Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor".​

La lista de errores contra el Real Madrid se amplía con el partido ante el Mallorca en la temporada 2024/25, donde no expulsó a Maffeo por una acción clarísima, ignoró un penalti por derribo sobre Mbappé y permitió un agarrón a Militao sin sanción.

En el Osasuna 0-0 Real Madrid de enero de 2021, el equipo blanco también sufrió decisiones dudosas que le impidieron sumar los tres puntos.​

El precedente del único Clásico

Soto Grado ha dirigido un único Clásico hasta la fecha: el disputado el 21 de abril de 2024 en el Bernabéu, que acabó con victoria del Real Madrid por 3-2. Aquel partido quedó marcado por dos episodios polémicos que pudieron beneficiar al conjunto blanco.​

El más sonado fue el 'gol fantasma' de Lamine Yamal, un remate que el portero Lunin sacó sobre la línea pero que las imágenes no dejaban claro si la había traspasado completamente. Sin tecnología de línea de gol en LaLiga, Soto Grado y el VAR no pudieron encontrar una imagen concluyente para validar el tanto.

Los audios publicados revelaron la conversación: "No tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado", concluyó el VAR tras revisar todas las tomas disponibles. El Barcelona, a través de su presidente Joan Laporta, llegó a solicitar la repetición del partido.​

El VAR revisa un posible gol fantasma del FC Barcelona en El Clásico

Además, al minuto 18, Soto Grado señaló un penalti a favor del Real Madrid tras contacto de Pau Cubarsí con Lucas Vázquez que los azulgranas consideraron buscado por el lateral merengue. El árbitro no revisó la jugada en el monitor y mantuvo su decisión, permitiendo a Vinicius empatar el encuentro desde los once metros.​

Un arbitraje que genera desconfianza

Con 15 partidos dirigidos al Real Madrid en Primera División (11 victorias y 4 empates para los blancos) y un balance de decisiones polémicas en ambos sentidos, la designación de Soto Grado para el Clásico ha encendido las alarmas en el madridismo.

El club blanco espera que el colegiado riojano, en su última temporada como árbitro de máxima categoría, evite los errores que han marcado su historial en partidos de máxima exigencia.