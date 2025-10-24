Muere una promesa del fútbol brasileño de 20 años tras chocar frontalmente con una vaca

El fútbol brasileño llora la pérdida de Antony Ylano, un talentoso delantero de apenas 20 años que perdió la vida en la madrugada del 20 de octubre en un trágico accidente cuando su motocicleta impactó frontalmente contra una vaca.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 3:15 de la madrugada, en el kilómetro 307 de la carretera que conecta Altos con Teresina. Según el informe oficial de la Policía Rodoviária Federal, Antony regresaba de una celebración familiar donde había estado visitando a su padre en el municipio de Altos.

En sus últimas historias de redes sociales, el joven futbolista había compartido una emotiva fotografía junto a su progenitor con la frase: "El mejor del mundo". Poco después, mientras circulaba por la carretera, se topó con un grupo de cinco vacas que cruzaban la vía.​

Las cámaras de seguridad cercanas capturaron el momento del impacto: el joven circulaba a alta velocidad cuando colisionó contra uno de los animales. La fuerza del choque lo despidió completamente de su motocicleta, cayendo sobre el asfalto con lesiones devastadoras.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, pero los intentos de reanimación fueron infructuosos. Ylano falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus heridas. Según medios locales, el exceso de velocidad fue un factor determinante en el trágico desenlace. Hasta el momento no se ha confirmado si llevaba casco en el momento del accidente.​

La noticia del fallecimiento generó una profunda conmoción en toda la comunidad deportiva brasileña. El Piauí Esporte Clube, club en el que Ylano militaba desde 2024, publicó un emotivo comunicado en sus redes sociales: "Vivimos un momento de profundo dolor por la partida de Antony Ylano, un chico ejemplar dentro y fuera del campo. Formó parte de nuestra familia desde 2024 y fue clave en los títulos del Campeonato Piauiense Sub-20".

La institución decidió cancelar todas sus actividades del lunes en señal de respeto al luto de la familia y los integrantes del equipo.​

La Associação Atlética de Altos, club donde Ylano había dado sus primeros pasos profesionales, también se sumó al duelo: "Con profundo dolor, la Asociación Atlética de Altos recibe la noticia de la muerte de Antony Ylano, de 20 años, exjugador del club, a consecuencia de un accidente en la madrugada de este lunes".

Tanto Altos como Fluminense-PI, otro equipo donde había jugado, recordaron al joven como "un talento humilde con una sonrisa constante y un futuro enorme por delante".​

La Federación de Fútbol de Piauí decretó un minuto de silencio en todos los partidos del fin de semana. Cientos de aficionados, compañeros y familiares asistieron al velorio celebrado en Altos para despedir al futbolista. El video del accidente se viralizó rápidamente en redes sociales, generando aún mayor conmoción entre los seguidores del fútbol.​

Promesa brasileña

Antony Ylano representaba una de las mayores esperanzas del fútbol piauiense. El joven delantero había iniciado su trayectoria profesional en 2023 con el club Associação Atlética de Altos, debutando en la Série C contra el equipo del Remo. A través de su dedicación y talento, logró conquistar el Campeonato Piauiense en dos ocasiones: primero en 2024 como integrante de Altos, y luego en 2025 con el Piauí Esporte Clube.​

En las categorías inferiores, Ylano había acumulado 28 goles demostrando su capacidad goleadora. También participó en competiciones de mayor envergadura como la Copa São Paulo de Fútbol Júnior y la Copa del Nordeste Sub-20.

En el momento de su muerte, se preparaba para viajar a Fortaleza y representar al Piauí en la Copa do Brasil Sub-20, una oportunidad crucial para su desarrollo como futbolista profesional.​