Del legado de Montse Tomé a la nueva era con Sonia Bermúdez: el renacer de la Selección con la defensa de la Nations League

Sin apenas tiempo para introducir nuevos cambios en el equipo, la Selección de Sonia Bermúdez echa a andar hoy a las 20:00 horas en La Rosaleda ante Suecia en la ida de las semifinales de la Nations League.

Un partido que está marcado en rojo para la seleccionadora. En unas horas se estrenará en el banquillo de la Absoluta y dará comienzo así una nueva era en el combinado nacional. Y es que a pesar de los éxitos de los últimos años -Mundial 2023, Nations League 2024 y subcampeona de Europa en 2025-, la Selección arrastra un proceso de inestabilidad en torno a la figura del entrenador. Véanse los casos de Jorge Vilda y Montse Tomé.

La llegada de Sonia Bermúdez es, definitivamente, la confirmación de que ya no hay ni rastro de las fisuras que se produjo entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y las jugadoras. La elección de Montse Tomé -segunda de Jorge Vilda- no fue del todo bien recibida por un equipo que vio en la asturiana la desconfianza reflejada con el anterior seleccionador.

No obstante, nadie puede discutir los éxitos que ha conseguido Tomé. Llegó el 5 de septiembre de 2023 en pleno terremoto por el 'caso Rubiales' y consiguió ganar la Nations League, además de ser finalista en la Eurocopa, el mejor resultado de España en esta competición.

Sin embargo, el batacazo en los Juegos Olímpicos -España fue eliminada en semifinales y perdió el partido por el tercer y cuarto puesto- fue otro de los motivos que llevaron a su cese.

En el seno de la Federación había quienes consideraban que había que buscar a algún entrenador que no tenga nada que ver con el pasado de las que fueron las campeonas del mundo. Ahí es donde aparece Sonia Bermúdez.

Sonia Bermúdez atiende a los medios tras haber dado la lista de convocados. Europa Press

La madrileña llevaba años trabajando en las categorías inferiores de la Federación y conoce a la perfección a las veteranas de La Roja. Es por ello que tan solo introdujo dos cambios en la convocatoria con respecto a la última lista que ofreció Montse Tomé en la Eurocopa.

El regreso de Jenni Hermoso -la máxima goleadora en la historia de la Selección- y Mapi León fue todo una declaración de intenciones. El equipo está bien estructurado, pero había que corregir las fisuras que evidenció en París y en Suiza.

"Nos estamos fijando mucho en el pasado y en el futuro, pero eso no lo puedes controlar, no sabes lo que va a pasar. Yo prefiero disfrutar del día a día", reconoció en una entrevista a Mundo Deportivo.

Vuelta a la normalidad

En septiembre de 2022, quince futbolistas enviaron un correo a la RFEF renunciando a jugar con España. El mensaje era claro: "No me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable. Solicito no ser convocada hasta que la situación no sea revertida". Afirmaban que los acontecimientos les afectaban "de forma importante" a su estado emocional y a su salud.​

Tres años después, Mapi León, una de las futbolistas que renunciaron a jugar con España, ha vuelto. Tan solo ha hecho falta un movimiento, el definitivo que se exponía anteriormente, para conseguirlo.

"La Federación estaba trabajando en ello y yo personalmente, he tratado de que todo volviese a la normalidad. A partir de ahí, yo tengo unas prioridades y quería que Mapi estuviera con nosotras. La han acogido muy bien las compañeras y yo la veo contenta y entrenando muy bien. La he escuchado y ella me ha escuchado", admitió Sonia Bermúdez al diario catalán.

Con un vestuario a priori unido, España afronta el desafío de reconquistar el título de la UEFA Nations League que levantaron en febrero de 2024 ante Francia. Sin embargo, todo apunta a que aún no se podrá ver de forma significativa la mano de la seleccionadora madrileña en el equipo.

Sonia Bermúdez, en un entrenamiento de la Selección. EFE

Sonia Bermúdez tiene marcado en rojo desde hace tiempo el partido de hoy, ya que será una fecha muy especial al suponer su estreno oficial como seleccionadora femenina absoluta, un debut de exigencia porque estará en juego el dar un paso más en la defensa del título de la Nations League ante Suecia.

Y lo tendrá que hacer ya con la presión y exigencia que rodea a la 'Roja' desde que lograse su estrella en agosto de 2023. Desde entonces, prácticamente se ha convertido en la rival a batir y ha vuelto al número uno del ranking de la FIFA pese a quedarse con la miel en los labios en la pasada Eurocopa de Suiza, donde cayó por penaltis ante Inglaterra en la final.