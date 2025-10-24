Lamine Yamal calienta el Clásico con un comentario fuera de lugar sobre el Madrid: “Se quejan”

A dos días del Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona, Lamine Yamal ha encendido la previa con unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. El joven delantero del Barça, de apenas 18 años, comparó al conjunto blanco con un equipo de la Kings League, lanzando una frase que ha generado indignación en el entorno madridista y debate en la prensa española: “Roban, se quejan”.

Una charla relajada en la Kings League

El episodio tuvo lugar durante una emisión del programa “Chup Chup” la Kings League, donde Yamal participó junto a varios presidentes de los equipos del torneo, incluido Ibai Llanos, en un recuento semanal sobre la jornada recién finalizada.

En tono distendido, el joven jugador respondió a una pregunta sobre a qué equipo de la liga le recordaba Porcinos FC, el club de Ibai. Sin pensarlo demasiado, el extremo azulgrana soltó: “Para mí, Porcinos es como el Real Madrid, que roban y se quejan”.

Lamine Yamal em entrevista na Kings League da Espanha;



"Para você, Los Porcinos é como o Real Madrid?



Yamal: “Sim, eles sempre roubam e reclamam”



“O Real rouba?”



Yamal: “Vamos ver…”



Domingo tem El Classico. 😳🇪🇸pic.twitter.com/iArSk9K8Aq — DataFut (@DataFutebol) October 23, 2025

Aunque el comentario se hizo entre risas y en un ambiente de humor, la frase cayó como una bomba en plena antesala del Clásico.

En la misma conversación, Yamal también hizo alusión a que en anteriores ocasiones ha salido airoso del Santiago Bernabéu, algo que Llanos retomó mencionando que es difícil marcar en el estadio y preguntándole si volvería a marcar, algo que el joven delantero prefirió no contestar.

La frase que cruzó la línea del humor

Las palabras de Yamal llegaron en un momento de máxima tensión previa al partido, lo que amplificó su impacto. Diversos medios locales destacaron lo inapropiado del comentario, además de comparar al delantero con otras grandes estrellas de los clásicos, como Ronaldo y Messi, incapaces de emitir este tipo de comentarios previo a un partido de estas magnitudes.

Otros medios, incluso, mencionaron que dentro del club blanco las declaraciones de Yamal fueron consideradas una falta de respeto.

El propio Yamal, que ha mostrado un carácter espontáneo en entrevistas anteriores, no ha hecho comentarios posteriores sobre el incidente.

El Clásico, en el horizonte

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona se disputará en el Santiago Bernabéu en el marco de la jornada 10 de La Liga. Las palabras de Yamal han añadido tensión a un encuentro ya cargado de historia y rivalidad. Mientras el Real Madrid llega líder y con el vestuario en calma, el Barça busca reivindicarse tras una racha irregular durante las últimas jornadas y una larga lista de lesionados.