La venta del Sevilla FC se acelera: los inversores mueven ficha y crece la presión en el club con 6 posibles compradores

La operación total se situaría por encima de los 400 millones de euros.

El futuro del Sevilla FC atraviesa un momento decisivo. En los últimos días, diversos medios andaluces han confirmado que existen hasta seis ofertas formales para hacerse con el control accionarial del club. Aunque aún no hay comunicación oficial, las negociaciones avanzan a gran ritmo y la presión crece dentro y fuera del Ramón Sánchez-Pizjuán.

La operación más delicada de los últimos años

Según información publicada por Radio Sevilla y ABC de Sevilla, la venta del Sevilla FC podría concretarse antes de que termine la presente temporada. El proceso se ha acelerado tras varias semanas de contactos entre accionistas mayoritarios y grupos inversores interesados en adquirir el paquete de control.

El movimiento más avanzado corresponde al grupo conocido como la “Tercera Vía”, encabezado por Antonio Lappí y Federico Quintero, que ya presentó una oferta formal. Las cifras manejadas oscilan entre 2.400 y 2.800 euros por acción, lo que situaría la operación total por encima de los 400 millones de euros, incluyendo la deuda asumida.

El expresidente José María del Nido Benavente, que conserva cerca del 38% de las acciones, se perfila como una pieza clave para la viabilidad de cualquier acuerdo.

Los seis posibles compradores del Sevilla FC

Distintos medios locales apuntan a la existencia de seis grupos interesados en hacerse con el club. Aunque algunos mantienen la discreción por cláusulas de confidencialidad, la prensa sevillana ha identificado varios de ellos:

Tercera Vía (Antonio Lappí y Federico Quintero) – El proyecto más visible hasta el momento. Propone una transición “ordenada y sevillista”, con continuidad en las áreas deportivas y compromiso de inversión inmediata en infraestructura.

Fondo de capital privado europeo – De perfil financiero, busca diversificar su presencia en LaLiga. No se han revelado nombres, pero ofrecería condiciones económicas similares, centradas en rentabilidad a medio plazo.

Inversor procedente de Oriente Medio – Según ABC, ha sondeado la operación con intermediarios españoles. Su propuesta incluiría apoyo a largo plazo y patrocinio directo para estabilizar las cuentas del club.

Grupo latinoamericano vinculado al fútbol mexicano – Interesado en la proyección internacional de la marca Sevilla FC. Su oferta priorizaría la expansión comercial en América Latina.

Empresarios andaluces minoritarios – Varios pequeños accionistas habrían unido fuerzas para presentar una propuesta interna que mantenga la gestión local y evite la entrada de capital extranjero.

Fondo Football Enterprises Inc. – Mencionado inicialmente en la prensa, ha desmentido oficialmente su participación en la puja, aclarando que no tiene intención de adquirir acciones del club.

Un punto de inflexión para el futuro del club

La venta del Sevilla FC podría redefinir no solo su estructura económica, sino también su proyecto deportivo. Los precios ofrecidos por acción son los más altos de su historia reciente, lo que refleja el interés internacional en un club con sólida base de aficionados y presencia europea constante.

Sin embargo, la decisión final dependerá de los principales accionistas y de la capacidad del comprador elegido para garantizar estabilidad financiera y ambición deportiva.