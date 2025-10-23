Una mirada a El Clásico a través de la historia: "El fichaje de Di Stéfano es lo que hace explotar esta rivalidad"

Más de un siglo de enfrentamientos contempla la historia de El Clásico. El duelo entre Real Madrid y Barcelona, que en su día nació como uno cualquiera, ha ido experimentando un crecimiento con el paso de los años que le han convertido en uno de los momentos más esperados del año.

El choque va más allá de lo puramente deportivo y trasciende cualquier frontera. Esto ya no es sólo cosa de la capital y de la ciudad condal, hace tiempo que El Clásico se vive con máxima intensidad en cualquier rincón del mundo.

Para entender el encuadre social, la magnitud de este evento y la rivalidad que se ha ido forjando con el paso de los años, EL ESPAÑOL habla con dos historiadores especializados en el ámbito del deporte.

Ángel Iturriaga, historiador y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, y Manuel García, doctor en Historia por la Universidad de Barcelona, repasan para este periódico el desarrollo de esta rivalidad y se rinden ante la magnitud de la misma.

Ofrecen además puntos claves de la historia de los duelos entre merengues y culés, y también comparan este enfrentamiento con otras rivalidades legendarias o actuales en el mundo del deporte.

El origen

Los historiadores echan la vista atrás para tratar de entender cuándo nació esta rivalidad entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona. Varios factores, y no sólo los deportivos, explican este duelo que se ha ido recrudeciendo con el tiempo.

"El Barça se funda a finales del siglo XIX y el Real Madrid a principios del siglo XX, y en los primeros años puede que hubiera cierta rivalidad. Era una rivalidad sana y que no trascendía mucho. De hecho, era habitual que hubiera trasvases de jugadores en la era anterior al profesionalismo", cuenta Iturriaga.

Rubén de la Red y Ronaldinho se abrazan en uno de los Clásicos de leyendas. FC Barcelona

"Hay un trasfondo social y político que se había visto en épicas anteriores, porque el Madrid podía representar el centralismo, una idea más de España, y el Barça podía representar lo periférico y la defensa de Cataluña frente a ese centralismo. Las banderas eran muy claras y es algo que ha llegado a nuestros días", asevera Ángel Iturriaga.

"Cuando el Real Madrid y el FC Barcelona empezaron a enfrentarse no eran los únicos con rivalidad. Quizás sí eran los más representativos, pero este tipo de pasiones siempre se daban en general contra el equipo de la localidad visitante", pone en contexto Manuel García.

"Los dos colosos actuales por entonces no lo eran tanto. El fútbol estaba en pañales, y este era un factor más de la rivalidad, era como un termómetro social", dice García.

"Todo lo que rodea ahora al Barça y lo que representa el Real Madrid es algo que se ha ido construyendo con el tiempo, a posteriori -por la interpretación política-. Si miramos las crónicas, en realidad es poco o nada. Son relatos que se han ido adquiriendo con el tiempo en función de factores externos", revela Manuel García.

"Es verdad que el fútbol es una forma de manifestación social, pero está íntimamente ligado a la política", finaliza Manuel García.

La figura de Di Stéfano

En una historia de rivalidad tan amplia como la del Real Madrid y el FC Barcelona, para Ángel Iturriaga emerge con fuerza la figura de Di Stéfano como personaje clave para entender este duelo.

"En los años 30 empieza a cambiar la forma de entender la rivalidad con el fichaje de Samitier por el Real Madrid. Era amigo de Bernabéu y fichó por el Madrid", dice Iturriaga como aperitivo a lo que estaba por venir.

Di Stefano en una edición del Trofeo Costa del Sol Málaga CF

"Pero cuando explota todo es con el fichaje de Di Stéfano. Ahí se reactiva una rivalidad que trasciende lo deportivo, que va a lo social y que hace que haya dos bandos. No fue tanto la llegada del Franquismo, que no entra mucho en temas deportivos porque a Franco le interesaba poco el fútbol, sino que fue el fichaje de Di Stéfano lo que hace que la rivalidad tenga un primer momento álgido", revela Iturriaga.

Recuerda este historiador los años 50 en la película de esta rivalidad: "Con Di Stéfano en el Madrid y Kubala en el Barça, ellos eran los dos mejores y estaban en los dos grandes equipos de La Liga. Había incluso enfrentamientos en la Copa de Europa, y eso hace que haya mucha dicotomía, una rivalidad llevada al extremo", finaliza Ángel Iturriaga.

Una repercusión desbocada

Inevitablemente la mirada de los aficionados ya lleva días puesta en El Clásico. "Este enfrentamiento se ha convertido en el derbi mundial, diría yo", cuenta Ángel Iturriaga desde su perspectiva. "La rivalidad ha ido a más y a nivel mediático es lo que sostiene a La Liga, es sólo comparable a lo que significa un Mundial", prosigue.

"Es algo que trasciende lo futbolístico. Es un espectáculo, es un negocio que va mucho más allá de Europa. No es necesario ni siquiera ser aficionado al fútbol para seguir este tipo de espectáculo que tiene una rivalidad un poco irracional", asevera Manuel García.

"Cuando uno va por el mundo, no deja de ver camisetas del Barça y del Real Madrid. Incluso en ciudades como París o Milán donde uno podría esperarse ver camisetas del PSG, Inter o Milan. Hay millones de camisetas y eso refleja cómo ha trascendido el partido", dice Iturriaga.

Otras grandes rivalidades

El prisma de haber estudiado la historia permite a estos dos doctores en la especialidad poner en su justo sitio El Clásico. Ninguno de los dos duda en comparar el Real Madrid - Barça con las mayores rivalidades de la historia de otros deportes.

"Yo lo puedo comparar con las regatas entre Oxford y Cambridge, que es algo muy añejo. También con otra de las mayores de la historia del deporte como el Manchester - Liverpool, o la de los Celtics y los Lakers, aunque quizás ellos no destaquen tanto sobre el resto", dice Manuel García.

"Sería como un Karpov - Kasparov en ajedrez, aunque la afición que arrastra el fútbol no la tienen otros deportes. También como una rivalidad actual entre Pogacar y Vingegaard, o la de Fignon con LeMond, que ha sido una rivalidad extraordinaria", dice por su parte Ángel Iturriaga.

El profesor también habla de la lucha entre Celtics y Lakers: "Sin embargo, va uno a Estados Unidos, ve cómo viven el deporte y es menos pasional que aquí".