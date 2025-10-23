Un aficionado del Barça no se corta y revela cuánto dinero ha gastado para ver un partido: "Estoy muy loco"

Un aficionado del Barça revela cuánto dinero ha gastado para ver un partido TikTok @talentmatch.es / Freepik

En una entrevista con el canal Talent Match, varios aficionados del FC Barcelona revelaron cuánto dinero han pagado por ver a su equipo en directo. Algunos hinchas confesaron haber pagado cifras que superan muchísimo el precio habitual de una entrada.

Entradas a 150 euros y reventa por las nubes

Uno de los entrevistados contó que las entradas para el partido costaron unos 150 euros por persona, aunque aseguró que los precios en reventa son mucho más altos.

Los aficionados también lamentaron el impacto de la reventa en el ambiente del estadio, señalando que cada vez hay más turistas y menos seguidores locales animando de verdad al equipo. “Nos falta el barcelonista de corazón, el que venga a animar al equipo”, comentó uno de ellos.

“Estoy muy loco”: el fan del Barcelona que gastó 700 euros por un partido

Entre las declaraciones más llamativas, un hincha confesó haber pagado 700 euros por una entrada, reconociendo entre risas que fue una auténtica locura. “Yo 700 euros, 700 euros. Estoy muy loco”, admitió.

Otro seguidor contó que incluso llegó a considerar pagar 2.500 euros por asistir a la final de la Champions League el año pasado, aunque finalmente decidió no hacerlo.