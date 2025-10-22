Saltan las alarmas en el Real Madrid: Raúl Asencio se marcha lesionado a cuatro días de El Clásico

Raúl Asencio se duele de su lesión en el partido ante la Juventus. EFE

Se dispara la preocupación en el Real Madrid por las bajas mirando a El Clásico. Raúl Asencio se marchó lesionado en los últimos minutos del partido ante la Juventus y sembró las dudas sobre su presencia en el choque del próximo domingo ante el FC Barcelona.

El defensa blanco se marchó prematuramente del terreno de juego con molestias musculares. En el minuto 88 de partido, el central realizó un gran esfuerzo y se lanzó al suelo para taponar un tiro de la Juventus que llevaba marchamo de gol.

Asencio salvó al Real Madrid en esa ocasión en la que Courtois estaba prácticamente vendido. Una acción muy celebrada pero que puede costarle caro.

Raúl Asencio, lesionado ante la Juventus. EFE

El canterano fue atendido sobre el terreno de juego y, tras ser explorado por los servicios médicos, confirmó que no podía seguir jugando los instantes finales del encuentro ante la Juventus. Quizás por precaución para no agravar estas molestias.

Asencio fue sustituido por Gonzalo. De canterano a canterano, y fue Tchouaméni el que pasó a ocupar su puesto en el eje de la zaga.

La defensa blanca, un problema

Esta lesión de Raúl Asencio puede suponer un gran quebradero de cabeza para Xabi Alonso pensando en El Clásico. Son numerosas las bajas en defensa que tiene el entrenador blanco para parar la defensa del Barça, y un miembro más en la enfermería supondría un grave contratiempo.

Ahora a Asencio le tendrán que hacer pruebas en las próximas horas para conocer el alcance de su dolencia. Cualquier problema muscular sería un gran inconveniente para estar a punto en El Clásico dada la cercanía del partido.

Asencio se marcha del césped del Bernabéu. EFE

El Real Madrid ya tiene dos bajas fijas en la zaga para el partido del Bernabéu ante el Barça. Antonio Rüdiger sigue fuera, mientras que David Alaba cayó recientemente por unos problemas musculares. Ambos están descartados.

El que está entre algodones es Dean Huijsen. El joven central sería titular en condiciones normales, pero afronta la recta final de su recuperación y su presencia en El Clásico es todavía toda una incógnita.

Así las cosas, la pareja de centrales del Real Madrid ante el Barcelona apuntaría a ser la misma que formó contra la Juventus, con Asencio y Militao tratando de guardar la portería de Courtois.