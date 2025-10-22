Enfado televisado del Villarreal tras caer el 'Plan Miami': del rebote de Roig Negueroles a la 'rajada' de Marcelino

Villarreal

Man. City

La noche del martes quedará marcada en la memoria del Villarreal no solo por la derrota ante el Manchester City en Champions League, sino por el malestar generalizado que provocó la cancelación del partido que debía disputarse en Miami contra el FC Barcelona.

La decisión de la promotora Relevent de suspender el encuentro previsto para el 20 de diciembre desató una oleada de indignación en el seno del club groguet, desde sus máximos dirigentes hasta el banquillo.

Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal, recibía la noticia durante el descanso del partido europeo.

Las imágenes mostraban al directivo consultando su teléfono móvil en el palco de La Cerámica, levantándose visiblemente alterado y comenzando a gesticular mientras hablaba por teléfono.

Su reacción dejaba entrever la sorpresa y el disgusto ante una decisión que cogió al club completamente desprevenido, en un momento además especialmente delicado, con el equipo perdiendo 0-2 en un duelo crucial de la máxima competición continental.

Declaraciones de Marcelino

El malestar en la entidad castellonense no se limitó al palco. Tras el encuentro, Marcelino García Toral compareció ante los medios con un mensaje contundente que reflejaba el sentir del club.

"Me parece una falta de respeto absoluta hacer un comunicado en el descanso de un partido sobre algo que estaba previsto y que no se haga", declaró el técnico asturiano, sin ocultar su indignación.

El entrenador fue más allá al calificar la situación como "una falta de respeto a los dirigentes del Villarreal, al club, a los profesionales y a la afición", dejando claro que el momento elegido para el anuncio había sido especialmente inapropiado.

Las críticas del Villarreal apuntan directamente a la gestión de LaLiga y a la falta de previsión en todo el proceso. Desde el club trasladan su "absoluta indignación" por cómo se había manejado el proyecto desde sus inicios, reprochando la ausencia de una comunicación fluida y la toma de decisiones unilaterales sin contar con los clubes implicados.

La entidad considera que ha habido carencias organizativas evidentes y que el anuncio durante un partido de Champions League representó un desprecio institucional.

El proyecto de Miami había generado expectativas importantes. El club había asumido compromisos significativos con su masa social, prometiendo cubrir los gastos de viaje y entrada para los socios que quisieran desplazarse a EEUU, además de devolver un 20% del abono a quienes no pudieran asistir.

El propio presidente Fernando Roig había mostrado su entusiasmo con la iniciativa meses atrás, calificándola como "una gran idea", lo que explica la magnitud del disgusto tras conocerse su cancelación.

Así cayó el 'Plan Miami'

La decisión de Relevent llegó después de días de tensión creciente, con los futbolistas protagonizando protestas en todos los campos de LaLiga durante el fin de semana previo.

Los jugadores reclamaban transparencia sobre aspectos económicos y organizativos del evento, decretando parones simbólicos de 15 segundos al inicio de cada encuentro.

La promotora justificó la suspensión aludiendo a "la incertidumbre actual en España" y a la imposibilidad de organizar adecuadamente un acontecimiento de tal magnitud sin garantías suficientes.

El Villarreal estudia emitir un comunicado oficial para fijar su postura definitiva sobre la controversia, aunque la contundencia de las declaraciones de Marcelino ya había dejado meridianamente clara la posición del club: enfado absoluto ante lo que consideran una gestión deficiente y una falta de respeto institucional.