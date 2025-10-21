El sindicato Futbolistas ON pide al CSD que no autorice el Villarreal - Barça en Miami

Lamine Yamal, durante el Barça - Villarreal de la pasada temporada Europa Press

El sindicato Futbolistas ON ha solicitado formalmente al Consejo Superior de Deportes (CSD) que no autorice la disputa del partido Villarreal-Barcelona en Miami.

El organismo entiende que el proceso se ha llevado a cabo sin consulta ni negociación con los representantes de los jugadores y que presenta "impactos relevantes" sobre sus condiciones laborales y de salud.

En una carta que ha sido remitida este martes al presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y a la que también se dio copia a LaLiga, la RFEF, los clubes implicados y otros sindicatos representativos.

En ella, el presidente de Futbolistas ON, Juan José Martínez Martínez, expresa su "oposición formal" al proyecto de celebrar un encuentro oficial fuera del territorio nacional y denuncia que su organización no ha sido tenida en cuenta en ningún momento del proceso.

Riesgos laborales

El sindicato detalla que el desplazamiento intercontinental implica riesgos y consecuencias laborales que deberían haber sido analizados con antelación.

Se considera que no ha habido planificación con los tiempos de descanso y recuperación, la planificación de calendarios, las coberturas médicas y aseguradoras, los visados o la fiscalidad aplicable.

Según el texto, nada de esto ha sido objeto de información ni de negociación con los representantes de los futbolistas.

Futbolistas ON recuerda además que el carácter oficial del encuentro exige "máxima coordinación institucional y respeto a la integridad de la competición".

Algo que, en su opinión, no se cumple en este caso. La carta subraya que ni la CONCACAF, confederación territorial correspondiente, ni la Federación estadounidense (US Soccer) han concedido todavía autorización para el partido.

Posibles infracciones

El sindicato advierte también de posibles infracciones normativas si el encuentro se lleva a cabo sin acuerdo de todos los estamentos afectados.

Cita en particular el artículo 13.4 del Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA, que prohíbe la disputa de partidos de liga en formato de doble vuelta fuera del país.

Cartel oficial de LaLiga para el Villarreal - Barça en Miami

Además, el artículo 222.2 del Reglamento General de la RFEF, ratificado por el propio CSD, que obliga a que cada club dispute tantos partidos en casa como fuera en las competiciones nacionales.

Por ello, Futbolistas ON pide que el CSD no avale ni autorice el encuentro mientras no se garantice un proceso real de consulta y negociación con la representación de los futbolistas.

También insta a abrir una mesa técnica en la que participen el organismo estatal, LaLiga, la RFEF, los clubes y los sindicatos, para evaluar los impactos laborales, sanitarios, logísticos y competitivos de la iniciativa.

Asimismo, el sindicato solicita una audiencia urgente con el CSD para exponer sus consideraciones técnicas y alternativas.

Por último, exige a los promotores del evento la presentación de una evaluación de riesgos y un plan de mitigación que contemple viajes, cargas de trabajo, seguridad, seguros médicos, derechos de imagen, fiscalidad y cotizaciones.