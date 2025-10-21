Felix Sancho, el burgalés en el que Real Madrid y Barcelona confían para montar sus nuevos restaurantes por todo el mundo

Felix Sancho, en una rueda de prensa con el San Pablo Burgos de baloncesto EFE

El Real Madrid y el FC Barcelona compiten en todos los terrenos posibles, pero han encontrado en Félix Sancho un aliado común para liderar un nuevo frente de expansión comercial: la gastronomía.

Este empresario burgalés, que convirtió al modesto San Pablo Burgos en campeón del mundo de baloncesto, es el cerebro detrás de las cadenas de restaurantes de ambos clubes.

Primero lo hizo con el proyecto UNO by Real Madrid, y desde este mes de octubre también será el impulsor de Can Barça, la nueva apuesta culinaria azulgrana para conquistar paladares y mercados globales.

El Madrid como inspiración

El Real Madrid dio el primer paso en octubre de 2023 con la inauguración de su primer restaurante franquiciado en Ciudad de México bajo la marca UNO by Real Madrid.

Un local de estilo fast casual -a medio camino entre la comida rápida y la restauración tradicional- que combina hamburguesas gourmet con la venta de merchandising oficial y retransmisiones de partidos.

Aquel fue el inicio de un ambicioso plan: según proyecciones elaboradas por PwC, el club blanco prevé alcanzar 762 millones de euros en facturación y abrir hasta 252 restaurantes en todo el mundo para el año 2029.

Render de la tienda 'UNO by Real Madrid'

Aunque el ritmo de aperturas ha sido más lento de lo esperado -actualmente operan dos locales en México y se prevén nuevas sedes en Marruecos, Argentina y Panamá-, la estrategia ha marcado tendencia.

Ahora, el FC Barcelona ha decidido seguir esa misma hoja de ruta y ha aprobado en su Asamblea General Ordinaria el lanzamiento de Can Barça, su propia red de restaurantes temáticos.

La gestión recaerá también en manos de Félix Sancho, a través de su empresa Novadial Corporate, una filial del Grupo San Pablo, creado por él en 2006.

Aprobado con 272 votos favorables en la asamblea del pasado 19 de octubre, el proyecto Can Barça representa una apuesta sin inversión directa del club pero con altas expectativas de retorno.

El acuerdo con Novadial incluye una primera fase de diez aperturas en tres años, en mercados clave de América y Asia, con un formato que replica la fórmula blanca: comida rápida de calidad, tienda de productos oficiales y ambientación futbolera.

El Barça percibirá un 6% de cada venta en comida y bebida, además de royalties por merchandising que oscilan entre el 8,5% y el 12%.

Campaña de lanzamiento de UNO by Real Madrid

Un socio con estrella

Félix Sancho no es un socio cualquiera. Su nombre está vinculado al club San Pablo Burgos, al que rescató del anonimato para situarlo en la cima del baloncesto.

Bajo su liderazgo, el equipo pasó de la LEB Oro a ganar dos Champions League (2020 y 2021) y la Copa Intercontinental FIBA, proclamándose campeón del mundo de clubes en 2021.

Este éxito no fue fruto de la casualidad. Sancho convirtió el CB Miraflores en una Sociedad Anónima Deportiva y asumió el control del club en 2015.

Felix Sancho, en un acto con el San Pablo Burgos de baloncesto

A través de una gestión ambiciosa y sostenida, convirtió a Burgos en una ciudad de élite en el baloncesto europeo.

Tras descender en 2022, devolvió al equipo a la ACB apenas tres años después, cumpliendo su promesa de regresar a la máxima categoría.

"No pararía hasta devolver al San Pablo a la ACB", dijo en su día. Y lo cumplió.

Además de su actividad deportiva, Sancho ha construido un imperio empresarial diversificado.

Es uno de los promotores inmobiliarios más influyentes de Castilla y León, con proyectos que van desde Burgos hasta la Costa del Sol, Cádiz o el Campo de Gibraltar.

Su Grupo San Pablo gestiona activos inmobiliarios por valor de más de 1.500 millones de euros.

También ha hecho incursiones en política -fue alcalde de Villanueva de Argaño-, en el fútbol -invirtió en el Algeciras CF y aspiró a dirigir el Burgos CF.

También ha estado involucrado en el balonmano -es patrocinador del UBU San Pablo- e incluso la tauromaquia, donde gestiona la plaza de toros de Burgos.

En el sector de la restauración, ya había probado suerte con éxito. En Madrid gestiona Rocacho, un asador de referencia junto al Bernabéu.

Y en Tarifa dirige Bento, un espacio gastronómico de 1.500 m² que combina eventos y cocina de autor, en colaboración con el chef Ricardo Temiño.

La entrada en la restauración deportiva no es improvisada, sino la culminación de un plan estratégico en el que combina sus pasiones: deporte, gastronomía y empresa.

El poder de un único nombre

Tanto el Real Madrid como el FC Barcelona han coincidido en un punto: Félix Sancho es el socio perfecto para convertir su marca en una experiencia gastronómica global.

Pese a la rivalidad eterna que enfrentan a ambos clubes, los dos han apostado por la misma persona, el mismo grupo empresarial y un modelo de negocio idéntico.

UNO by Real Madrid y Can Barça son, en esencia, dos versiones del mismo concepto, adaptadas a los colores de cada equipo, pero con una visión común.

El objetivo es exportar el sentimiento de pertenencia más allá de los estadios, llegar a nuevos públicos y monetizar la pasión a través de hamburguesas, camisetas y pantallas gigantes.

El éxito de esta estrategia no dependerá solo del tirón de sus escudos, sino también de la capacidad de ejecución y gestión. Y ahí, el empresario burgalés parte con ventaja.