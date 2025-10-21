Carvajal responde a Tebas con un contundente mensaje por el partido en Miami: "Quedará una mancha en su competición"

El enfrentamiento dialéctico entre Dani Carvajal y Javier Tebas no cesa. Después de que el capitán del Real Madrid criticara la decisión de que el Villarreal - Barça se juegue en Miami puesto que es "una adulteración clarísima de la competición", el presidente de la patronal respondió con los vídeos de Real Madrid TV.

"Considero que no se adultera la competición. Es una visión muy exquisita. A mí lo que me parece que sí que adultera la competición eran los vídeos de Real Madrid TV de la temporada pasada, que claramente eran para presionar al cuerpo arbitral", dijo Tebas.

En la tarde de este martes, Carvajal ha usado su cuenta de Instagram para responder al máximo mandatario de LaLiga: "Hola señor Javier Tebas, incumplir el reglamento es adulterar la competición. Puede opinar sobre los vídeos de RMTV lo que usted quiera, pero no puede obviar que lo anteriormente citado es saltarse las normas. Quedará una mancha en su competición si se celebra el partido. Buenas tardes".

La respuesta de Carvajal a Tebas. Captura de redes sociales

La publicación sucede justo en medio de un nuevo movimiento del Real Madrid. Esta mañana, el club ha presentado una segunda denuncia al Consejo Superior de Deportes (CSD) para frenar la celebración del partido en Miami.

De hecho, esta misma mañana Courtois también criticó el proyecto que quiere llevar a cabo Tebas ya que es una "adulteración".

"Adultera la competición, totalmente. Es fácil hablar de NBA o NFL... pero la NBA tiene 82 partidos en los que, al final, se juegan un puesto en el playoff que no les cambia nada; mientras que en la NFL es algo votado por todos los dueños", comenzó.

"Pero aquí es lo contrario; es una Liga en la que lo meten ellos porque les sale de... de ellos, hacer eso. Considero que adultera la competición, además de que no incumple el convenio de los jugadores", fueron las palabras de Courtois.

Courtois, en rueda de prensa Real Madrid

LaLiga anunció oficialmente el pasado 8 de octubre que el encuentro de la jornada 17 entre Villarreal y Barcelona se jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami, siendo el primer partido oficial de La Liga que se dispute fuera de territorio español.

Carvajal o Courtois no han sido los únicos en expresar su descontento. A sus críticas se suman las de Dani Ceballos, Xabi Alonso y, sorprendentemente, Frenkie de Jong, centrocampista del Barcelona, quien también se mostró en desacuerdo con jugar en Miami pese a que su propio club es uno de los implicados.