El Barça recupera la sonrisa en Champions con la goleada a un Olympiacos que terminó desquiciado con el arbitraje

Los de Hansi Flick castigaron el valiente planteamiento de Mendilibar con una eficacia en ataque que se había perdido en los últimos partidos.

Barcelona

Olympiakos

No hay mejor forma de llegar al Clásico cargado de moral que conseguir una victoria en Champions. El Barça hizo los deberes ante Olympiacos y se rehizo así de la derrota sufrida ante el PSG. El conjunto heleno -dirigido por José Luis Mendilibar- plantó cara en Montjuïc, pero la diferencia de nivel declinó la balanza [Narración y estadísticas del partido].

Los azulgranas dominaron a su rival durante la mayor parte del encuentro, pero hubo momentos de sufrimiento en el equipo de Hansi Flick. La defensa estuvo errática y el conjunto griego quiso aprovecharse de ello, pero a los jugadores les faltó acierto de cara a puerta.

Una efectividad que al Barça le sobra. Y es que con Hansi Flick en el banquillo a este equipo no le puedes dar la mano porque te coge el brazo. Fermín -con un doblete- castigó los ajustes defensivos de un equipo que sufrió al plasmar una defensa muy adelantada en el Lluís Companys.

Fermín López celebra con Lamine el primer gol marcado ante Olympiacos. Reuters

El partido no estuvo exento de polémica. Urs Schnyder fue el encargado de acaparar el protagonismo en la segunda mitad cuando expulsó por doble amarilla a Santiago Hezze y señaló un penalti muy dudoso de Konstantinos Tzolakis sobre Rashford.

Las controvertidas decisiones del suizo provocaron la indignación de un Mendilibar que terminó resignado después de que el colegiado cambiase el rumbo de un partido que recuperó la emoción tras el gol de El Kaabi de penalti.

Un Barça letal

El fútbol es un deporte en el que si perdonas, lo puedes acabar pagando y eso es precisamente lo que le sucedió al equipo de Mendilibar. Podence, en el primer minuto de partido, no aprovechó una pérdida de Balde en tres cuartos de campo. Szczesny emergió como un héroe, pero podría haber terminado el partido como villano.

Su juego de pies estuvo a punto de jugarle una mala pasada y provocó una pérdida que, de nuevo, no aprovechó Olympiacos. Sin embargo, el Barça ahí ya respiraba con cierta tranquilidad.

Fermín López apenas necesitó siete minutos para abrir el marcador en una gran jugada colectiva que terminó empañada con un gol de pura fortuna. Salió el Barça con velocidad por banda derecha y en una gran acción de Lamine.

Anticipa Pedri.

Arrastra Rashford

Levanta la cabeza Dro.



DOBLETE DE FERMÍN ⚽️⚽️.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/xQDJa6mmbS — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 21, 2025

El extremo recortó sobre su marca y también sobre el portero, pero se entretuvo en la definición y apareció Fermín para recoger ese balón y mandarlo al fondo de la portería.

En un abrir y cerrar de ojos, Rashford tuvo el 2-0 al ejecutar una falta que pareció terminar en gol por el efecto óptico. Sin embargo, el balón se marchó por el lateral de la red.

Dani García, un viejo conocido de LaLiga, tuvo en sus botas el gol que hubiese metido a Olympiacos en el partido, pero su remate desde la frontal fue desviado por Casadó, lo que despistó a Szczesny.

Los griegos consiguieron embotellar al Barça en su propio campo durante varios minutos, pero terminaron yéndose a los vestuarios con el miedo en el cuerpo de poder recibir una goleada tras el segundo de Fermín.

Recuperó Pedri en la salida de Olympiacos, se la quedó Dro, quien tocó para Fermín. El andaluz se gustó y amagó con la derecha para recortar hacia su izquierda y definió a la perfección con la zurda. Un golazo.

Un resultado engañoso

Todo lo reflejado por los dos equipos en la primera parte cambió tras el paso por los vestuarios. Olympiacos dio un paso adelante y en ocho minutos se metió en el partido por medio de El Kaabi desde los once metros. Un gol que llegó con suspense porque la pena máxima fue decretada después de que hubiese rematado de cabeza un centro que terminó en el fondo de la portería.

Sin embargo, la jugada estaba invalidada por fuera de juego. La revisión del VAR resultó decisiva puesto que Schnyder no había visto la mano de Eric García. Dos goles tuvo que marcar el delantero para que uno subiera al marcador.

Marca El Kaabi.

Hay fuera de juego previo.

Hay mano antes que posición ilegal.

Schnyder pita penalti.

Marca El Kaabi otra vez.



¿Cómo se llama la película 🤔🍿?#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/2VXCM1NM31 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 21, 2025

La inercia de Olympiacos de buscar el empate se vio sofocada por el propio colegiado suizo, quien mostró la segunda tarjeta amarilla a Hezze por un presunto manotazo involuntario sobre Marc Casadó cuando había sido el mediocentro del Barça quien le había esta agarrando.

Pidió Mendilibar la intervención del VAR, pero el videoarbitraje únicamente puede intervenir en cartulinas rojas directas. Con superioridad numérica llegó el vendaval azulgrana.

10 minutos de locura

El partido quedó visto para sentencia cuando el árbitro acudió al monitor a revisar un posible penalti -muy dudoso- de Tzolakis sobre Rashford. El portero griego, en la inercia de salir a blocar el balón, derribó al inglés que estuvo buscando el contacto y se fue al suelo en cuanto se produjo el toque.

No falló Lamine a su cita con el gol y desde los once metros, por el medio, marcó el gol de la sentencia. Sin embargo, el festival goleador del Barça no había hecho nada más que empezar.

Con el conjunto griego entregado, llegaron otros dos goles de Rashford y el tercero de Fermín, la mejor noticia del Barça.

Una espectacular acción de Roony Bardghji, con elástica incluida y servicio al corazón del área, permitió el triplete de Fermín, de nuevo con la zurda (5-1, min. 76), y un disparo seco de Rashford desde la frontal puso el 6-1 en 79 en pleno festival local.

Fue la noche de Fermín, con su primer triplete en su carrera como profesional, y también la de Rashford, con cuatro goles en esta Champions. El Barça respira y mira hacia el Bernabeu, que será otra historia.

Ficha técnica del partido:

6 - Barcelona: Szczesny; Kounde (Araujo, min.75), Cubarsí, Eric, Balde (Gerard Martín, min.75); Casadó, Pedri (Marc Bernal, min.80); Lamine (Roony, min.75), Fermín, Dro (De Jong, min.58); y Rashford.

1 - Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega (Onyemaechi, min.53); Hezze, Dani García; Gelson Martins (Mouzakitis, min.46), Chiquinho (Diogo Nascimento, min.31), Podence (Yaremchuk, min.77); y El Kaabi (Taremi, min.77).

Goles: 1-0, min. 7: Fermín López. 2-0, min. 39: Fermín López. 2-1, min. 54: El Kaabi (pen.). 3-1, min. 68: Lamine Yamal (pen.). 4-1, min. 74: Rashford. 5-1, min. 76: Fermín López. 6-1, min. 79: Rashford.

Árbitro: Urs Schnyder (SUI). Amonestó al local Balde (min.23) y a los visitantes Dani García (min.39) y Podence (min.55). Expulsó con doble amarilla al visitante Hezze (min.35 y min.57).

Incidencias: partido de la tercera jornada la Liga de Campeones disputado en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona ante 46.264 espectadores.