La alineación del Real Madrid ante la Juventus en la jornada 3 de la Champions

Xabi Alonso afronta la semana más exigente del calendario desde que llegó al Real Madrid. El proyecto del conjunto blanco se pone a prueba como ya pasó ante el Atlético de Madrid con las visitas de la Juventus y el Barça.

La confección del once titular es lo que le quita el sueño en estos momentos al entrenador tolosarra. Sacar los tres puntos ante la vecchia signora puede ser un punto de inflexión de cara al Clásico, aunque el conjunto blanco ya no se puede permitir más bajas con el encuentro ante el Barça el domingo.

Con la lesión de Alaba -sufre una sobrecarga muscular-, la defensa del Real Madrid está mermada. Carvajal y Trent Alexander Arnold han vuelto a entrenar con el equipo, pero aún no están disponibles para jugar. Por lo tanto, a Xabi Alonso le tocará innovar.

En portería jugará Thibaut Courtois. El portero belga es un seguro bajo palos y a pesar de que no empezó la temporada a su mejor nivel, ante el Getafe en el último partido fue decisivo para que el equipo se llevara los tres puntos.

La línea defensiva sufrirá un cambio con respecto al partido del domingo. Valverde y Álvaro Carreras formarán en los carriles, mientras que Raúl Asencio y Éder Militao estarán en el eje de la zaga. Esta es la parcela del equipo que Xabi Alonso tiene en horas bajas.

En la sala de máquinas, Tchouaméni es indiscutible y a su lado estarán Bellingham y Arda Güler. Dos futbolistas que buscan encontrar sus primeras sinergias compartiendo centro del campo.

En ataque no hay ninguna duda de que estará el 'killer' del Real Madrid, Kylian Mbappé. En la izquierda estará Vinicius, quien regresa al once tras ser suplente y revolucionar el partido frente al Getafe en la segunda mitad. La sorpresa llega con la titularidad de Brahim en detrimento de Mastantuono.

Alineación Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Militao, Carreras; Tchouaméni, Güler, Bellingham; Brahim, Mbappé y Vinicius.