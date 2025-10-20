Diego Forlán, hospitalizado de urgencia con tres costillas fracturadas y un neumotórax: así fue el accidente

Diego Forlán y el accidente por el que fue hospitalizado el pasado sábado Europa Press / Captura de pantalla

El reconocido exfutbolista uruguayo Diego Forlán experimentó uno de los momentos más dolorosos de su carrera deportiva el pasado sábado 18 de octubre, cuando sufrió una grave lesión durante un partido de fútbol amateur en Montevideo que lo obligó a ser hospitalizado de urgencia.

El incidente tuvo lugar durante el clásico enfrentamiento entre Old Boys y Old Christians, correspondiente a la categoría de mayores de 40 años de la Liga Universitaria de Deportes de Uruguay.

El encuentro, disputado en el Complejo Azulgrana, terminó con una victoria contundente de 4-1 para Old Boys, equipo donde milita Forlán desde 2022. Paradójicamente, Forlán había tenido una actuación brillante al anotar dos goles antes de que ocurriera el accidente que truncaría su participación.

El accidente de Diego Forlán: acabó con tres costillas rotas y un neumotórax

La lesión resultó ser de considerable gravedad: el exdelantero se fracturó tres costillas (la cuarta, quinta y sexta) y sufrió un pequeño neumotórax en el pulmón.

Las autoridades médicas le colocaron un drenaje y determinaron que debería permanecer internado al menos hasta este martes para monitorear su evolución.​

Lo más llamativo del caso fue la mecánica del accidente. Según el propio Forlán explicó posteriormente a través de mensajes, compartidos por El País de Montevideo, la jugada no involucró una falta violenta ni una entrada agresiva de algún rival.

Durante un intento de remate al arco, el uruguayo perdió el equilibrio tras un contacto normal en la disputa del balón. "Caí como una bolsa de papas", relató el exjugador.

Lo verdaderamente desafortunado fue que su brazo quedó atrapado debajo de su pecho durante la caída, y fue su propia mano la que, al impactar contra su cuerpo, provocó la fractura de las costillas.​

Las consecuencias fueron inmediatas y dramáticas. "Enseguida no podía respirar, no encontraba aire, no encontraba posición. Era un dolor constante que no se me iba. No se me iba hasta que llegué al hospital", describió Forlán sobre los momentos posteriores al golpe.

El dolor fue tan intenso que quedó tendido en el césped sin poder incorporarse hasta recibir asistencia médica.​

La ironía del momento no pasó desapercibida para el propio protagonista. "En 20 años de profesional nunca me pasó esto", confesó con sorpresa, destacando lo paradójico de sufrir una lesión de esta magnitud jugando fútbol recreativo cuando durante dos décadas compitiendo al más alto nivel mundial nunca había experimentado algo similar.

Diego Forlán se retiró del fútbol profesional en agosto de 2019 tras una ilustre carrera que incluyó clubes como Manchester United, Atlético de Madrid, Villarreal, Independiente y Peñarol.

Durante su carrera, se consagró como el mejor jugador del Mundial de Sudáfrica 2010 y ganó la Bota de Oro como máximo goleador de LaLiga en la temporada 2008/09.

A sus 46 años, continúa compitiendo en la categoría de veteranos con Old Boys, donde busca el tetracampeonato junto a su equipo, que actualmente comparte el liderato con 46 puntos.

Su pasión por el deporte lo ha llevado incluso a incursionar en el tenis profesional, debutando en el Challenger de Montevideo en 2024. Una desafortunada lesión frena en seco, por ahora, su actividad deportiva alejado de los focos.