El CSD lleva al TAD la denuncia a Tebas por desvelar las cuentas del Barça: se expone a una destitución

Javier Tebas está viviendo uno de los peores días desde que llegó a la presidencia de LaLiga en 2013. Después de las protestas de los jugadores de Primera División ante la falta de transparencia por parte de la patronal al llevar el Villarreal-Barça en Miami, el dirigente ha conocido la noticia de que el TAD ha elevado una denuncia de Miguel Ángel Galán y de varios socios del Barcelona por desvelar datos secretos de las cuentas del club.

El pasado 13 de agosto, el presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte entregó al Consejo Superior de Deportes un escrito de más de 50 páginas al que tuvo acceso EL ESPAÑOL. En él, acusó a Tebas de haber cometido "cinco infracciones graves".

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) debe estudiar ahora el caso y decidir si abre un expediente. En caso de hacerlo, el dirigente de la patronal se expone a sanciones que van desde una amonestación pública, una inhabilitación temporal o la destitución.

La denuncia se centró en la publicación del 2 de abril de 2025, donde LaLiga reveló datos delicados sobre un supuesto "incumplimiento del fair play financiero" del Barça. Se indicaba que el club no contabilizó a tiempo 100 millones procedentes de 475 asientos VIP del Camp Nou.

Cinco días después, el Barça emitió un comunicado en el que acusaba a Tebas de "haber vulnerado el deber de confidencialidad", asegurando que "jamás se les concedió permiso para la difusión de estos datos". Horas más tarde, LaLiga retiró esa nota de sus canales oficiales.

Miguel Ángel Galán, presidente presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte Gala Espín

Galán señaló que la actitud de Tebas "menosprecia a los dos clubes más relevantes del mundo", en referencia a Barcelona y Real Madrid, e insta a que cese ese tipo de enfrentamientos desde la presidencia. Recuerda que su colaboración anterior con Tebas en demandas contra otros dirigentes no quita gravedad al actual caso.

En la denuncia, Galán subraya también que la retirada del comunicado por parte de LaLiga es un "reconocimiento tácito de la infracción". Sostiene que eliminar la información puede verse como "una aceptación involuntaria del error" cometido por la organización.

Los hechos

Entre los hechos denunciados se incluye la "divulgación de detalles específicos sobre operaciones corporativas" del Barcelona, como la venta de palcos, el cambio de auditor y la situación patrimonial, además de revelar "comunicaciones internas" con el CSD.

También se cita una "reunión reciente entre Tebas y directivos del Athletic Club" sobre el interés en fichar a Nico Williams, en la que, según la denuncia, se habrían compartido "datos financieros del Barcelona" en un contexto de competencia y sin autorización expresa del club afectado.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante uno de los Desayunos Deportivos de Europa Press Europa Press

Actualmente, el expediente está en manos del Consejo Superior de Deportes, que debe determinar si la denuncia será trasladada al Tribunal Administrativo del Deporte. Si prospera, las eventuales consecuencias para Tebas podrían llegar a su "inhabilitación" como presidente.

No es la primera vez: en septiembre de 2024, el TAD ya "amonestó públicamente a Tebas" debido a una demanda anterior de característica similar. La reiteración de este tipo de casos acentúa la tensión institucional en el fútbol español.