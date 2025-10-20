La alineación probable del Barça contra Olympiacos en la Champions League

El Barça regresa a la Champions League tres días después de lograr una agónica victoria frente al Girona en La Liga recibiendo al Olympiacos en un duelo que se presenta clave en la lucha por colarse en el top 8 de la clasificación en la Champions.

Y es que los azulgrana perdieron el último partido contra el PSG. Suman tres puntos de seis posibles y un nuevo tropiezo les podría complicar el hecho de librarse del playoff. Esta vez el rival es de mucha menor enjundia y el favoritismo es máximo.

En el horizonte asoma también El Clásico contra el Real Madrid, algo que invita al entrenador alemán a realizar alguna rotación en busca de dar descanso a sus mejores hombres. Eso sí, tampoco podrá hacer demasiados experimentos ante la gran cantidad de bajas.

En portería estará Szczesny. El guardameta polaco acumula ya varios partidos bajo los palos por la lesión de Joan García y su rendimiento está más que notable. De hecho, su papel frente al Girona fue clave para que los suyos se acabaran llevando el triunfo.

A partir de ahí, la defensa de cuatro puede estar conformada por varios hombres. Quien tiene un hueco fijo es Ronald Araujo. El central uruguayo fue el héroe contra los de Míchel y esta vez partirá de inicio. A su lado podría estar Pau Cubarsí lo que dejaría hueco a Eric García en el lateral derecho para dar descanso a Koundé. En el lateral izquierdo se espera a Balde aunque Gerard Martín podría volver a tener minutos.

En el centro del campo, Pedri descansará después de un parón donde fue titular con España en los dos partidos y un duelo ante el Girona en el que se le vio fatigado. Marc Casadó regresará al once titular y estará acompañado de Frenkie de Jong. Ambos formarán el doble pivote y serán los encargados de conectar con los atacantes.

Ahí hay más dudas. Lamine Yamal volverá a ser titular para seguir sumando minutos y ponerse a punto para la cita del domingo. Fermín López ocupará la mediapunta, Rashford el otro perfil y la única duda llega en la posición de '9'.

Incluso podría ser el propio inglés quien actúe de delantero dependiendo de quien sea el cuarto atacante. En caso de ser de nuevo Toni Fernández, Rashford jugará en el costado izquierdo. Si entra Roony Bardghji, podría ser Rashford quien juegue en punta de lanza.

Alineación probable del Barça: Szczesny; Eric García, Araujo, Cubarsí, Balde; Casadó, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Fermín López, Bardghji y Rashford.