La alineación confirmada del Barça contra Olympiacos en la Champions League

El Barça regresa a la Champions League tres días después de lograr una agónica victoria frente al Girona en La Liga recibiendo al Olympiacos en un duelo que se presenta clave en la lucha por colarse en el top 8 de la clasificación en la Champions.

Y es que los azulgrana perdieron el último partido contra el PSG. Suman tres puntos de seis posibles y un nuevo tropiezo les podría complicar el hecho de librarse del playoff. Esta vez el rival es de mucha menor enjundia y el favoritismo es máximo.

En el horizonte asoma también El Clásico contra el Real Madrid, algo que invita al entrenador alemán a realizar alguna rotación en busca de dar descanso a sus mejores hombres. Eso sí, tampoco podrá hacer demasiados experimentos ante la gran cantidad de bajas.

En portería estará Szczesny. El guardameta polaco acumula ya varios partidos bajo los palos por la lesión de Joan García y su rendimiento está más que notable. De hecho, su papel frente al Girona fue clave para que los suyos se acabaran llevando el triunfo.

A partir de ahí, la defensa sufre una pequeña modificación. Cubarsí es el único fijo en los onces del alemán y a su lado estará Eric García. En el lateral izquierdo la titularidad es para Balde, mientras que desde el carril derecho partirá Koundé.

En el centro del campo, Marc Casadó regresa al once titular y estará acompañado de Pedri. Ambos formarán el doble pivote y serán los encargados de conectar con los atacantes. No juega Frenkie de Jong.

En la parcela ofensiva, Lamine Yamal volverá a ser titular para seguir sumando minutos y ponerse a punto para la cita del domingo. Fermín López ocupará la mediapunta, Rashford el otro perfil y la única duda llega en la posición de '9', aunque Flick la ha disipado con Dro.

Alineación confirmada del Barça: Szczesny; Koundé; Eric García, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Dro y Rashford.