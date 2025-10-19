Royston Drenthe, exjugador del Real Madrid, ingresado tras sufrir un derrame cerebral

Royston Drenthe, exfutbolista neerlandés de 38 años que militó en clubes como el Real Madrid y el Hércules, fue ingresado en un hospital de Bélgica tras sufrir un derrame cerebral el pasado viernes. La noticia fue confirmada este domingo por el FC Rebellen, equipo de exjugadores profesionales belgas en el que Drenthe participaba actualmente.

"Está recibiendo buenos cuidados y está en buenas manos”, decía la publicación del FC Rebellen. “El equipo y los involucrados esperan una pronta recuperación. La familia de Royston solicita tranquilidad y privacidad durante este tiempo para poder brindarle el apoyo y el espacio necesario para su recuperación", concluye el comunicado del que se han hecho eco la agencia Reuters y De Telegraaf.

Tras una carrera de 18 años, Drenthe colgó las botas en 2023. Hoy vive en Holanda, donde combina su labor como comentarista en televisión con varios proyectos personales y su propio podcast de fútbol.

Royston Drenthe irrumpió en el panorama futbolístico como una de las grandes promesas del Feyenoord y alcanzó notoriedad internacional en el Europeo Sub-21 de 2007, disputado en los Países Bajos.

Su recorrido

Allí fue pieza clave en el título conquistado por su selección y elegido mejor jugador del torneo, una distinción que despertó el interés de los grandes clubes europeos. Ese mismo verano fichó por el Real Madrid, donde las expectativas no se cumplieron: nunca logró consolidarse como la figura que apuntaba ser.

Entre 2007 y 2012 vistió la camiseta blanca, aunque pasó por cesiones en el Hércules y el Everton. A partir de entonces, su carrera tomó un rumbo errante.

Drenthe, con el Real Madrid EFE

Se convirtió en un auténtico trotamundos del fútbol, con etapas en equipos tan dispares como Spartak Vladikavkaz, Sparta de Róterdam, Reading, Sheffield Wednesday, Erciyesspor, Alanya, Kozakken Boys, Real Murcia, Racing Mérida, Racing Murcia, Xerxes y Baniyas.

A lo largo de su carrera, Drenthe solo disputó un encuentro con la selección absoluta neerlandesa, en 2010, frente a Turquía.

En abril estuvo en Radio Marca y recordó el impacto que supuso para él fichar por el club blanco con apenas 20 años: "El Madrid siempre va a estar en mi corazón, me hizo mucho bien. El jugador que más me impresionó fue Guti, ha sido el mejor que he visto en mi vida".

Acerca de sus polémicas salidas nocturnas, admitió: "La noche de Madrid me confundió, no estaba preparado para eso. Sí, una noche me estrellé contra un coche de la policía local; fue una situación difícil porque no hablaba ni una palabra de español. España es como mi segunda casa".