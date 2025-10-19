Mbappé rescata al Real Madrid ante un Getafe que acabó con 9 y mantiene el liderato de La Liga antes del Clásico

La entrada al terreno de juego de Vinicius en la segunda parte resultó clave al ser objeto de las faltas que terminaron con Nyom y Álex Sancris expulsados.

El Real Madrid va a llegar al Clásico liderando la clasificación de La Liga después de hacer los deberes ante el Getafe en el Coliseum. No fue el mejor partido del equipo de Xabi Alonso, pero volvió a emerger la figura de Kylian Mbappé para darle la victoria a su equipo [Narración y estadísticas del partido].

El francés no falló a su cita con el gol como viene haciendo en los últimos ocho partidos con el conjunto blanco. Si bien en la primera mitad David Soria le ganó la partida en sus ocasiones, en la segunda parte fue el jugador galo quien terminó riendo el último marcando el gol de la victoria.

No fue un partido fácil para un Real Madrid que se encontró en el Coliseum con muchas dificultades para encontrarle fisuras al planteamiento de José Bordalás. El técnico azulón, inquieto en los primeros minutos al no poder defender la amenaza de Mbappé, cambió el dibujo y pasó el problema a Xabi Alonso.

Tal y como era de esperar, el conjunto blanco fue el dueño y señor del balón. Por consiguiente, tuvo las ocasiones más claras del partido. Sin embargo, el Getafe, fiel a su estilo, basó su partido en defender con una defensa muy poblada sin dejar espacios y buscar la contra con rápidas transiciones.

Ante la revolución en el once que hizo Xabi Alonso dejando a Vinicius y Arda Güler en el banquillo, el Real Madrid elaboró todas sus jugadas de ataque a partir de Mbappé. El francés, acompañado por Rodrygo y Mastantuono, lo intentó de todas las maneras pero siempre aparecía David Soria.

En un mano a mano y en un disparo lejano, el portero del Getafe siempre consiguió desbaratar las ocasiones de peligro del jugador francés, que estuvo muy solo en el partido. La actuación de Rodrygo fue discreta, como también lo fue la de Bellingham. Mastantuono, por su parte, estuvo participativo e implicado, pero no se hizo notar en el área del conjunto azulón.

El Real Madrid estuvo atascado con el balón. Al equipo de Xabi Alonso le faltaba verticalidad y sobre el terreno de juego no había quién se la podía dar. Entre tanto, los de Bordalás empezaron a venirse arriba.

Al filo del descanso Álex Sancris -novedad en el once en detrimento de Borja Mayoral- tuvo la mejor ocasión para el Getafe al rematar de volea un balón que le cayó suelto en la frontal del área. Courtois, vencido, solo pudo acompañar el balón con la mirada, aunque para su fortuna no iba entre los tres palos.

A pesar de ese aviso, quien se fueron con el miedo en el cuerpo al descanso fueron los jugadores del Getafe. Alaba, de falta, estuvo a punto de sorprender a David Soria y abrir el marcador con el que hubiese sido un golazo, pero el portero azulón volvió a emerger bajo palos.

Precisamente, el defensa austriaco fue protagonista al ser el primer cambio de Xabi Alonso. De hecho, no volvió a saltar al terreno de juego. Asencio ocupó su lugar.

El Real Madrid necesitaba reaccionar y el tolosarra trató de encontrar soluciones desde el banquillo. A los nueve minutos dio entrada a Vinicius en detrimento de Franco Mastantuono.

No le metió una marcha más el conjunto blanco al partido y el ritmo del partido bajó. Justo lo que quería el Getafe. Mbappé empezó a desaparecer del partido y el tolosarra echó mano de Arda Güler, aunque la dificultad del Madrid por encontrarle grietas al muro azulón persistió.

