Franco Mastantuono recibe elogios que le llueven de todos lados del planeta: "Tiene más calidad que yo"

Franco Mastantuono se afianza cada día más en el Real Madrid. El exfutbolista de River Plate de Argentina ha costado cerca de 60 millones de euros y deslumbra con sus destellos de una calidad notable, de una pierna zurda envidiable. Es por eso que ya recibió la citación de Lionel Scaloni para el seleccionado argentino y usó la camiseta número 10 cuando Lionel Messi se ausentó en la albiceleste.

Son muchos los referentes del ambiente que se han rendido ante Mastantuono en estos meses con elogios de alto nivel desde que saltó a la primera división en River Plate. "Tiene mucha más calidad que yo" o "por mí no hubieran pagado ese dinero", son algunas de los conceptos que distintos personajes del fútbol han buscado en este tiempo destacar al joven futbolista de apenas 18 años que enamora al Santiago Bernabéu.

Franco Mastantuono recibe todo tipo de elogios

Franco Mastantuono volverá a estar en el blanco de las miradas cuando el domingo 19 de octubre, el Real Madrid se mida con el Getafe en el Coliseum (21:00 horas) en la jornada 9 de La Liga. Para entender su presente basta recopilar algunas de las frases que describen sus camino en el River Plate y ahora en el Real Madrid.

-"Di Stefano fue una de las grandes figuras que nos marcó el camino para ser el club más grande del mundo. Estoy seguro de que hoy también estaría muy orgulloso de este momento" (Florentino Pérez, en la llegada de Mastantuono).

- "Creo que tiene mucha más calidad que yo... la habilidad que tiene, esa picardía de querer encarar siempre y llevarse el mundo por delante es algo muy bueno" (Angel Di María, exfutbolista de Real Madrid y campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar 2022).

-“A Mastantuono lo veo hasta mejor jugador que yo. Por mí no sé si lo hubiesen pagado tanto dinero, quiero verlo siempre en el campo de juego" (Norberto Alonso, exfutbolista, símbolo de River Plate y campeón del mundo con Argentina en 1979).

-"Los espacios que utilizó hoy Franco Mastantuono [en su debut ante Osasuna] no lo hizo en tres meses jugando todos los domingos Yamal. Te hablo de sus inicios, cuando empezó a jugar con el FC Barcelona" (Jorge D'Alessandro)

-"A Franco lo veo bien, veo que su club lo está llevando de una manera positiva, su entrenador y sus compañeros lo están arropando y eso es importante" (Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina).

Franco Mastantuono es consciente de que tiene enormes chances de jugar el Mundial 2026, por su presente y, sobre todo, por su futuro, por todo lo que tiene por delante en Real Madrid y en el seleccionado argentino. "Voy a trabajar mucho para estar en ese Mundial, sería increíble jugarlo con 18 años. Estoy en un grupo donde me siento muy cómodo, donde me puedo encontrar. Y es un objetivo y una meta para lo que viene”, había afirmado el mediapunta argentino, la semana pasada, tras los partidos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.