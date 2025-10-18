Xabi Alonso, muy firme contra el Villarreal-Barça de Miami: "Adultera la competición"

El Real Madrid se mide este domingo al Getafe en el Coliseum (21:00 horas) en la jornada 9 de La Liga y Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación para hacer un análisis previo de lo que espera del choque.

El técnico tolosarra condenó abiertamente la disputa del Villarreal-Barça en Miami y lamentó que haya sido una decisión "unilateral" para la que "no ha habido ni unanimidad ni consulta".

Descartó estar pensando en unas posibles salidas de Gonzalo o Endrick para que tengan más minutos en otros equipos y se mostró confiado en recuperar la mejor versión de Jude Bellingham con el paso de los partidos.

Un rival complicado

"Todos los que fueron con las selecciones a excepción de Huijsen están bien. Unos con viajes más cortos y otros más largos, pero han llegado bien. Getafe siempre es una salida exigente, es un equipo muy competitivo, que tiene un entrenador que sabe sacar lo mejor de su equipo, que sabe trabajarlo".

El partido de Miami

"Mi opinión es la misma que hace dos meses. Estamos en contra del partido porque creemos que adultera la competición, no ha habido unanimidad de todos los participantes ni consulta para que el partido se juegue en campo neutral. Las protestas son positivas y es algo que ese sentir lo tienen muchos clubes. Que se tome de manera unilateral, es de lo que estamos en contra. Si todos los participantes creemos que se puede dar, adelante, pero no es el caso."

Elevar la protesta

"Las decisiones que haya que tomar para que no suceda esto toca a otra gente, pero nuestra opinión es la misma".

La puntualidad

"En todo vestuario que haya un respeto es fundamental, que haya una disciplina es fundamental. Cada uno tenemos nuestras dinámicas del día a día y es importante. Los jugadores las entienden bien y las llevan bien a cabo".

El rol de Asencio

"Creo que tiene una gran capacidad de anticipación, mucho poderío en los duelos, y cuanto más eficaz sea, y sepa mejor utilizarlos, es una gran cualidad que tiene. En el Mundial de Clubes pueden pasar los errores que tuvo, pero está dando muy buen nivel, muy fiable. Tiene la flexibilidad de jugar en la banda, y tiene buenas cualidades para jugar con defensa de tres. Y es muy competitivo, eso viene de Valdebebas, de La Fábrica. Pero la mala sensación del Mundial de Clubes ya ha quedado atrás".

El lateral izquierdo

"Es una buena noticia que Ferland Mendy esté. Es importante que no tenga recaídas. Se nos abre otra posibilidad. Sí, se nos abre otra variante más y lo hemos hecho en el pasado, y seguro que lo volveremos a hacer en el futuro. No sé cuándo".

El papel de Ceballos

"A Dani le conocía perfectamente desde hace tiempo. Nos está dando lo que pensaba que nos podía dar. Para mañana no está, pero esperamos pronto poder tenerlo. Tenía muy claro lo que nos podía dar y el tipo de jugador que es, con diferentes características, con la forma de entender el fútbol y de asociarse".

Vinicius como delantero

"Vi el partido de Brasil. Con nosotros Vini a veces ha jugado un poco en la posición de delantero. En Brasil hace una rotación que funcionó muy bien contra Corea, es una posibilidad que podemos tener para el futuro con otros jugadores que tenemos".

El tobillo de Mbappé

"Está bien el tobillo, entra en la convocatoria y puede ser titular".

Vinicius celebra con Mbappé su segundo gol en el partido. Reuters

Del Bosque le valoró

"A Del Bosque le tengo muchísimo aprecio y ha estado en esta silla muchísimos más años que yo. Yo estoy empezando y ojalá pueda seguir mejorando con el tiempo. Todo lo que diga Vicente del Bosque lo escucho con muchísima atención".

Posibles salidas de Gonzalo y Endrick

"No está en mi cabeza ni ha pasado. Están preparados para jugar en una posición donde la competencia es muy buena, pero ahora mismo no está en mi cabeza"

Un reto sacar la mejor versión de Bellingham

"Lleva preparándose desde que se recuperó de la operación de hombro y está mejor. Necesitamos al mejor Jude, está con ganas de sentirse bien, de jugar bien, hacer jugar bien al compañero, de mostrar el grandísimo jugador que es".