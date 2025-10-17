Jenni Hermoso y Mapi León regresan a la selección española un año después en la primera lista de Sonia Bermúdez

Jenni Hermoso y Mapi León han sido las principales novedades de la primera lista de Sonia Bermúdez al frente de la selección española femenina de fútbol.

La madrileña regresa a la Selección un año después con el objetivo de devolver a su país a ganar títulos. Mapi, que no vestía los colores de España desde septiembre de 2023 justo después de la conquista del Mundial, fue una de 'Las 15' que renunció a la Selección mientras no se produjeran cambios en la Federación.

Esta convocatoria, en la que se estrena Bermúdez, es para los trascendentales partidos de las semifinales de la Nations League frente a Suecia que se disputarán el 24 de octubre en suelo español y el 28 en territorio sueco que será la primera prueba de fuego para la nueva era de la Selección.

𝗔ndalucía como lienzo.

𝗥ompiendo moldes.

𝗧alento: cada partido, una nueva obra.

𝗘spaña y su fútbol.



👨‍🎨 Sólo él podía reunir toda la genialidad que brillará en la semifinal de la #UWNL: 𝗗𝗢𝗡 @antoniobanderas.#JugarLucharYGanar pic.twitter.com/YyeCzlhMQm — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) October 17, 2025

A partir de ahí, la nueva seleccionadora ha apostado por una línea continuista respecto a la última lista de Montse Tomé en la Eurocopa en la que acabaron subcampeonas.

En la portería llega el cambio de Eunate Astralaga que entra en lugar de Esther Sullastres. Sin embargo, nadie duda de que Cata Coll seguirá siendo la titular.

Una de las principales ausencias es la de Patri Guijarro. La jugadora del Barça, un pilar dentro del equipo, es baja por una fractura por estrés en el escafoides del pie derecho que le tendrá alejada de los terrenos de juego durante los próximos tres meses.

Convocatoria de España Porteras: Cata Coll, Eunate Astralaga y Adriana Nanclares.



Defensas: Olga Carmona, Ona Batlle, Lucía Corrales, Irene Paredes, María Méndez, Jana Fernández y Mapi León. Centrocampistas: Aitana Bonmatí, Laia Alexandri, Alexia Putellas, Vicky López y Fiamma Benítez. Delanteras: Jenni Hermoso, Martín Prieto, Mariona Caldentey, Eva Navarro, Claudia Pina, Salma Paralluelo, Esther González.

